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Claudia Maag
28. Mär 2023
Lesedauer 3 Min.

AI Prompts

Opera: KI-Funktionen aktivieren – so gehts

Opera ist dabei, ChatGPT in seinen Browser zu integrieren. Momentan kann das KI-Feature Zusammenfassungen von Artikeln oder Webseiten erstellen. Weitere Features sollen folgen.

ChatGPT fasst in Opera neuerdings beispielsweise Artikel für Sie zusammen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Das Team des Opera-Browsers hat kürzlich die Integration von KI-generierten Inhalten in seine PC- und Mobil-Browser angekündigt (engl.). «Nach dem massiven Interesse an generativen KI-Tools glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Browser das Tor zu einem KI-gestützten Web werden», äusserte Opera-Co-CEO Song Lin im Blog. Zu den ersten Funktionen, die getestet werden, gehört eine neue Schaltfläche namens «Kürzen» (Shorten) in der Adressleiste. Mittels «Kürzen» können mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) kurze Zusammenfassungen von Webseiten oder Artikel erstellt werden.

Am 28. März 2023 war diese Funktion in der Desktop-Version (97.0.4719.28) noch nicht standardmässig verfügbar. Jedoch können Sie den frühen Zugang aktivieren, wenn Sie das möchten. Und das geht folgendermassen:

  1. Prüfen Sie zunächst, ob Sie die neuste Version von Opera haben. Klicken Sie dazu oben links auf das Browser-Logo und wählen Sie Update und Wiederherstellung. Klicken Sie dort auf Auf Update prüfen.
  2. Benutzen Sie in der Seitenleiste das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
  3. Im Suchfeld tippen Sie GPT oder AI ein.
  4. Sie sehen nun den Menüpunkt AI Prompts (Früher Zugang). Betätigen Sie den Schieberegler, um die Funktion (Achtung: Beta), zu aktivieren. AI Prompts aktiviert KI-Funktionen in der Adressleiste sowie Textmarkierungs-Pop-up-Fenster, welche in der Seitenleiste von Opera mit Diensten wie ChatGPT (oder ChatSonic) verbunden sind.
  5. Unterhalb können Sie noch genauere Einstellungen vornehmen (Schieberegler).

Chat-GPT-Features für Opera aktivieren

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Beenden Sie den Browser und starten Sie ihn neu.
  •  Wenn Sie nun oben im Suchfeld eine URL eintippen, beispielsweise www.pctipp.ch, sehen Sie rechts davon neu die Schaltfläche AI Pompts.

    • Opera bietet einen frühen Zugang zu Chat-GPT-Features. Über die Schaltfläche finden Sie die möglichen Aktionen für ChatGPT

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Wählen Sie jetzt beispielsweise einen Artikel aus.

  • Klicken Sie auf AI Prompts. Anschliessend sehen Sie in einem kleinen Pop-up-Fenster Ihre Optionen, was AI Prompts für Sie erledigen kann. Wir wählen hier Shorten.
  • Anschliessend müssen Sie sich mit Ihrem ChatGPT-Login anmelden (alternativ können Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden, falls Sie das zum Beispiel schon via Edge-Browser erledigt haben).
  • Sie müssen der Firma Open AI Zugriff auf Ihre Infos erlauben. Folgen Sie der Anleitung im Browser (Verifizierung Telefonnummer).
  • Nach der Eingabe des Codes, den Sie via SMS erhalten haben, lesen Sie die Infos und klicken jeweils auf Next sowie am Schluss auf Done.
  • Wenn Sie nun einen Artikel (oder eine Webseite) shorten/kürzen, wird via Seitenleiste von ChatGPT eine Zusammenfassung erstellt bzw. angezeigt.

    • Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (22H2) und der Opera-Desktop-Version 97.0.4719.28 durchgeführt.

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    Browser Künstliche Intelligenz Opera Internet & Sicherheit KI & Trends
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