AI Prompts
Opera: KI-Funktionen aktivieren – so gehts
Das Team des Opera-Browsers hat kürzlich die Integration von KI-generierten Inhalten in seine PC- und Mobil-Browser angekündigt (engl.). «Nach dem massiven Interesse an generativen KI-Tools glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Browser das Tor zu einem KI-gestützten Web werden», äusserte Opera-Co-CEO Song Lin im Blog. Zu den ersten Funktionen, die getestet werden, gehört eine neue Schaltfläche namens «Kürzen» (Shorten) in der Adressleiste. Mittels «Kürzen» können mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) kurze Zusammenfassungen von Webseiten oder Artikel erstellt werden.
Am 28. März 2023 war diese Funktion in der Desktop-Version (97.0.4719.28) noch nicht standardmässig verfügbar. Jedoch können Sie den frühen Zugang aktivieren, wenn Sie das möchten. Und das geht folgendermassen:
- Prüfen Sie zunächst, ob Sie die neuste Version von Opera haben. Klicken Sie dazu oben links auf das Browser-Logo und wählen Sie Update und Wiederherstellung. Klicken Sie dort auf Auf Update prüfen.
- Benutzen Sie in der Seitenleiste das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
- Im Suchfeld tippen Sie GPT oder AI ein.
- Sie sehen nun den Menüpunkt AI Prompts (Früher Zugang). Betätigen Sie den Schieberegler, um die Funktion (Achtung: Beta), zu aktivieren. AI Prompts aktiviert KI-Funktionen in der Adressleiste sowie Textmarkierungs-Pop-up-Fenster, welche in der Seitenleiste von Opera mit Diensten wie ChatGPT (oder ChatSonic) verbunden sind.
- Unterhalb können Sie noch genauere Einstellungen vornehmen (Schieberegler).
Hinweis: Dies wurde unter Windows 11 Pro (22H2) und der Opera-Desktop-Version 97.0.4719.28 durchgeführt.
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