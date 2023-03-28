Opera: KI-Funktionen aktivieren – so gehts

Das Team des Opera-Browsers hat kürzlich die Integration von KI-generierten Inhalten in seine PC- und Mobil-Browser angekündigt (engl.). «Nach dem massiven Interesse an generativen KI-Tools glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Browser das Tor zu einem KI-gestützten Web werden», äusserte Opera-Co-CEO Song Lin im Blog. Zu den ersten Funktionen, die getestet werden, gehört eine neue Schaltfläche namens «Kürzen» (Shorten) in der Adressleiste. Mittels «Kürzen» können mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) kurze Zusammenfassungen von Webseiten oder Artikel erstellt werden.

Am 28. März 2023 war diese Funktion in der Desktop-Version (97.0.4719.28) noch nicht standardmässig verfügbar. Jedoch können Sie den frühen Zugang aktivieren, wenn Sie das möchten. Und das geht folgendermassen: