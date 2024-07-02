Webhosting
Optimaler Support
Nahezu jeder Webhoster verspricht seinen Kunden einen tadellosen Support. Konkret: eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, und zwar sieben Tage die Woche. Zudem sind die Provider per Telefon, E-Mail, Webformular und Social Media erreichbar. Doch wie gut halten die Anbieter diese Versprechen? Das testen wir in diesem Artikel.
Was ist guter Support?
Folgende Punkte sind für einen guten Support wichtig: Ausser direkten Kontaktmöglichkeiten sollte der Webhoster seinen Kunden auf der Website umfassende Hilfestellungen anbieten. Eine benutzerfreundliche Gestaltung, Erklärungen technischer Begriffe, ein FAQ (häufig gestellte Fragen) und Textsammlungen zu allen wichtigen Funktionen des Hosting-Services sind unerlässlich. Kunden erwarten zudem Transparenz. Dazu gehört ein aktueller Statusbericht auf der Webseite, der über Störungen informiert und die Lösungsdauer kommuniziert. Mehrsprachigkeit ist in der Schweiz ein Muss: Der Support sollte in Deutsch, Französisch und Italienisch sein.
Wichtige Gütesiegel
Gütesiegel, welche die Schweizer Hostingfirmen zertifizieren, sind für Nutzer wichtige Orientierungshilfen. Sie sorgen für Vertrauen, Sicherheit und Transparenz. Für die Unternehmen sind sie hingegen ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil, der sie als seriöse Anbieter ausweist. Zu beachten ist jedoch: Relevanz und Aussagekraft eines Siegels hängen von der ausstellenden Organisation und den zugrundeliegenden Kriterien ab.
Ausser den folgend näher beschriebenen Gütesiegeln sollten Anwender auch Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte als wertvolle Informationsquelle bei der Wahl des richtigen Hosting-Anbieters nutzen. Hier sind meist ein Blick in einschlägige Foren oder soziale Netzwerke eine gute Anlaufstelle.
- «Swiss Hosting»: Das Gütesiegel «Swiss Hosting» garantiert, dass die Daten der Kunden in der Schweiz verbleiben und nur Schweizer Behörden Zugriff darauf haben. Dies schafft Klarheit und Rechtssicherheit. Wichtig: Der Schutz der Daten ist nicht allein vom Standort abhängig. Das Label «Swiss Hosting» sorgt vielmehr für Transparenz im Cloud-Geschäft. Kunden können so erkennen, bei welchem Anbieter ihre Daten nach Schweizer Gesetzen geschützt sind.
- ISO-Zertifizierungen: Die beiden wichtigsten ISO-Zertifizierung für Hoster sind die Normen ISO 9001 und ISO 27 001. Die Norm ISO 9001 zertifiziert ein Qualitätsmanagementsystem, das kontinuierliche Verbesserungsprozesse und hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten soll. Dagegen steht die ISO-Norm 27 001 für das Informationssicherheits-Managementsystem, das den Schutz sensibler Daten vor unbefugtem Zugriff sowie unbefugter Verwendung, Offenlegung, Veränderung oder Vernichtung garantiert.
- «myClimate»: Dieses Schweizer Zertifikat setzt sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein. Im Bereich des Webhostings bietet das Siegel «myClimate» mehrere Zertifizierungen an, die es Hosting-Firmen ermöglichen, ihre Umweltleistung zu verbessern und ihre Kunden über ihr Engagement für den Klimaschutz zu informieren. So gehören etwa zu einem klimafreundlichen Hosting der Einsatz von erneuerbaren Energien und energieeffizienter Infrastruktur.
- «DataCenter Suisse»: Dieses Gütesiegel bescheinigt die Einhaltung strenger Schweizer Standards für Rechenzentren bezüglich der Sicherheit, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit. Richtlinien sind unter anderem Hochsicherheitsbereiche, um Kundendaten mithilfe von Zugangskontrollen zu sichern, eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der Daten, sowie ein energieeffizienter und umweltfreundlicher Betrieb der Rechenzentren.
Der Test
Nebst den anfangs genannten Supportleistungsmerkmalen haben wir weitere Dienstleistungen geprüft, um die Kandidaten zu testen. Dazu haben wir die Erreichbarkeit auf verschiedenen Kanälen (Telefon, E-Mail, Chat, Social Media etc.) gewertet sowie kontrolliert, wie freundlich und einfach die Kontaktaufnahme in der Praxis ist. Zudem wurde ein genauer Blick auf die Kostenstruktur der Grundangebote wie auch auf weiterführenden Supportleistungen geworfen.
Konkret: Wir haben bei den vier Herstellern mithilfe ihrer Webseiten-Baukästen eine eigene Webseite erstellt und bei anfallenden Problemen den jeweiligen Herstellersupport mit Fragen gelöchert, um die Kompetenz des Ansprechpartners zu überprüfen.
Die getesteten Hoster
- Green.ch
- Hostpoint
- Hosttech
- Infomaniak
Green.chGreen.ch teilt seine Hosting-Dienstleistungen in die Bereiche Privatanwender, Geschäftskunden und KMU (klein- und mittelständische Unternehmen) auf. Für unsere Kaufberatung stehen die Supportleistungen für Privatanwender im Fokus.
Die Startseite ist übersichtlich. Klickt man dort auf den Privatkunden-Button, präsentiert sich Green.ch als «Alles-aus-einer-Hand»-Anbieter. Fokussiert wird aufs «Internet, Webhosting und Domain für Ihr Zuhause und Ihr Office», indem der Hoster mit vielen attraktiven Angeboten, Rabatten und Aktionen lockt, dabei aber technischen Spezialausdrücke so gut es geht reduziert. Klickt man auf einen Button, führt das gleich zu den entsprechenden Angeboten, die von links nach rechts in «S», «M» und «L» unterteilt sind und so Anwender schnurstracks informieren.
Dass Green.ch beim Support seine Vorteile ausspielen kann, sehen Besucher der Homepage am entsprechenden Button oben rechts, gleich neben dem Login-Feld. Damit landet man direkt beim Helpdesk, der zentralen Hilfeseite des Hosters. Hier finden sich sämtliche Hilfethemen inklusive «Status & Störungen»-Button, der den Anwender über allfällige Probleme aufklärt.
Zu den Hilfethemen, die in «Überthemen» mit diversen Buttons angeordnet sind und Green.ch zur Vertiefung anbietet: Sie sind selbsterklärend. Klickt man drauf, landet der Anwender direkt bei der Anleitung und in den weiterführenden FAQ-Bereichen. Werden Nutzer nicht fündig, biete der Provider weitere Hilfestellungen in Form eines Webformulars oder direktem Telefonsupport. Dieser kommt allerdings zeitlich (Montag bis Freitag; 8 bis 17.30 Uhr) nicht ganz an den unseres Testsiegers Hostpoint heran. Wer ausserhalb der Supportzeiten oder auch am Wochenende Hilfe sucht, wird auf das Kontaktformular darunter verwiesen. Wir haben dieses getestet und eine Anfrage ausserhalb der aufgeführten Standardzeiten gestellt. Unser Resultat: Wir heben den Daumen. Eine Antwort lag unverzüglich in unserem E-Mail-Postfach, inklusive Ticketnummer und dem Hinweis, dass ein Mitarbeiter während der Bürozeiten mit uns Kontakt aufnehmen wird.
Schön: Green.ch bietet zwei interessante Supportleistungen an. Zum einen Support über die Software «TeamViewer». Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, sich bei Problemen wie Hosting-Einstellungen oder dem Erstellen der eigenen Webseite von Green-Profis kostenlos helfen zu lassen. Installiert man die TeamViewer-Software, kann der Green.ch-Mitarbeiter direkt auf dem PC des Kunden mit der Maus ferngesteuert navigieren und so das Problem schnell aufspüren und reparieren. Zweitens bietet der Provider Anwendern an, für einen einmaligen Preis von 990 respektive 1290 Franken seine Wunschwebseite zu erstellen. Dieser Dienst beinhaltet eine Vorabberatung zum Design und den passenden Funktionen. Im Anschluss erstellen und gestalten Green.ch-Webdesigner die Website nach den Wunschvorstellungen. Danach kann die Webseite selbst bearbeitet und nach Gusto aktualisiert werden. Optional angeboten werden dazu Word-Press-Schulungen, die Grundlagen wie auch praktische Tipps zur Webseitengestaltung/-Programmierung beinhalten.
Bei unserem Supporttest via Telefon wurden wir sofort zu einem kompetenten Mitarbeiter durchgestellt. Unsere Fragen, welche sich um den Website-Builder-Homepage-Baukasten drehten (Positionierung der Elemente, einbinden der Formulare, Prüfen und Webseite veröffentlichen) wurden zügig und professionell beantwortet. Der Mitarbeiter war dabei immer freundlich.
Fazit: «Alles für Ihre sichere Webseite» will das attraktive Schweizer Hoster-Urgestein Green.ch seinen Kunden bieten. Die Rechnung geht auf: Die Dienstleistungen sind günstig und die angebotenen kompetenten Supportleistung das dicke Plus.
HostpointDie Homepage vom PCtipp-Testsieger lässt kaum Wünsche offen: Die Webseite ist informativ, kommt mit einer aufgeräumten, sauberen Darstellung und ist ebenfalls für Neulinge schnell zu überschauen. Die Startseite ist grob gesagt in Menüebenen gruppiert. Ganz oben lassen sich unter anderem die Webseitensprache, der Hostpoint-Blog oder auch der Support anwählen. Rechts gibts den Button, um sich zu registrieren. Darunter finden sich Themen wie «Webhosting», «Server», «Domains E-Mail & Office», «Webseite», «Webshop» und «SEO». Eine Ebene darunter können sich Nutzer darüber informieren, ob Ihre Wunsch-Domain mit den wichtigsten Endungen «.ch», «.com», «.de» und «.swiss» verfügbar ist.
Zentraler Bestandteil der Homepage ist ein Slider, den Anwendern über Angebote, technische Neuerungen bis zu Support-Infos Auskunft gibt. Beim für diesen Test wichtigen vierten Slider «Support» erfährt der Anwender gleich, dass Hostpoint einen 7-Tage-Telefonsupport (Montag bis Sonntag; 8 bis 18 Uhr) anbietet sowie auf «Swissness» und «einfache Lösungen aus einer Hand» setzt.
Beim Runterscrollen gibts weitere nützliche Zusatzinfos wie die «Phising-Infoseite» (mit aktuellen Meldungen und Schutzmassnahmen), den Schweizer Standort der Rechenzentren bis zu aktuellen Angeboten zum Erstellen einer Webseite über das hauseigene Webseitenerstellungs-Tool «Sites».
Dort, wo es drauf ankommt, nämlich im «Support Center», glänzt der Hersteller mit geballtem Wissen. Hier kann per Anruf, E-Mail, WhatsApp, Skype oder via Webseitenformular kontaktiert werden. Zudem können Kunden mittels «Check-in» direkt einen Termin buchen und mit einem Customer-Care-Agent sprechen. Unter dem Menüpunkt «Support Center» finden sich zudem Anleitungen zu verschiedenen technischen, produktspezifischen oder administrativen Themen. Beispielsweise gibt es dort auch eine detaillierte Anleitung, wie man ein Backup erstellt.
Schön: Hostpoint bietet eine kostenlose 30 Tage lange Testphase, um sich von den Qualitäten des Providers zu überzeugen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das «Control Panel». Hier finden sich unter anderem die E-Mail-Dienste, das Tool «Site», um die eigene Webseite zu erstellen, oder auch Support-Tipps sowie Werkzeuge, um direkt in Kontakt zu treten, falls es Probleme gibt.
Auch dieses Jahr hat Hostpoint unseren Supporttest mit Bravour bestanden. Bis wir zu einem freundlichen Mitarbeiter durchgestellt wurden, vergingen knapp 15 Sekunden. Unsere Fragen bezüglich Erstellen der Webseite mit dem «Sites»-Baukasten, Hinzufügen eines personalisierten Inhaltes und anschliessendem Gruppieren der Navigationsleiste wurde einwandfrei beantwortet.
Fazit: Auch 2024 glänzt Hostpoint beim Support. Die Homepage ist transparent aufgebaut, die Hilfestellungen geniessen beim Provider einen immens hohen Stellenwert, und zwar in nahezu allen Formen und Varianten. Das Supportteam ist kompetent und gibt auch eine erweitere Hilfestellung. Anwender haben eine sehr kurze Wartezeit.
HosttechDer Grund, warum Hostech im PCtipp-Supporttest sehr gut abschneidet, findet sich direkt auf der Homepage. Oben rechts steckt der «Support»-Button, hinter dem sich Hosttechs umfängliche Supportleistungen verbergen. Gleich darunter widmet sich der Schweizer Provider auch aktuellen Themen bis hin zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen, dem World-Backup-day, Ubuntu-Desktopinstallation oder dem Welt-Passwort-Tag. Daumen hoch.
Dass der Anbieter seine Homepage zusätzlich attraktiv macht, liegt ausserdem an den teils preiswerten Aktionen, die er fährt. So bot der Provider zum Zeitpunkt unserer Recherche einen 30-Franken-Rabatt bei seiner .swiss-Domain-Aktion an.
Ein weiteres interessantes Angebot findet sich ebenfalls auf der Homepage. Es ist der Website-Creator-Gratiskurs. Hier bietet der Provider insgesamt fünf verschiedene Kurse rund um Webseiten an. Beginnend mit dem Kickstart-, Aufbau-, Onlineshop-, SEO- und letztlich Optimierungskurs bietet der Provider viel für seine Kunden. Kostenlos ist der Einsteigerkurs, der nachfolgende Aufbaukurs zum Website Creator kostet hingegen rund 195 Franken.
Rechts oben auf der Home befindet sich wie erwähnt auch der «Support»-Button, der den Anwender direkt auf die Support-Webseite führt. Hosttech bietet dort ausführliche FAQs an, die in grosse Themenblöcke wie «Administratives», «Domain», «E-Mail», «Hosting» oder den Homepage-Baukasten «Website Creator» unterteilt sind. Dass das alles keine leeren Versprechungen sind, sieht man, wenn man sich weiter durchklickt: So bietet der Provider auf der untersten Menüstufe detaillierte Erklärungen zum entsprechenden Thema. Auf der Support-Webseite, direkt unterhalb des FAQ-Hinweises, finden sich die Verkaufs-Hotline und die Telefonnummer des «Technischen Helpdesks» für Hosttech-Kunden, die eine Frage zu Server haben. Nochmals unterhalb gibts die Billing-Hotline, die über die aktuelle Kundenrechnung Auskunft gibt. Anwender können jeweils direkt telefonieren oder eine E-Mail an die entsprechende Anlaufstelle senden. Für alle drei Hotlines gelten identische Zeiten, und zwar von Montag bis Freitag, vormittags von 8.30 bis 11.30 Uhr und nachmittags von 13 bis 17 Uhr. Im Anschluss folgen die Statusinformationen zu Netzwerk- und Serverproblemen respektive anstehenden Wartungsarbeiten.
Ganz unten auf der Supportseite lassen sich Supportaufträge direkt buchen. Hier bekommen Kunden kompetente Hilfe. Die Fülle der Serviceleistungen ist top: Hilfeleistungen gibts von Spezialisten bei Problemen rund um
E-Mails, Migrationen, Managed-Server, CMS-Systeme, das Website-Creator-Baukasten-Tool oder das Datencenter. Allerdings nicht kostenlos: Will man zum Beispiel einen Website-Creator-Profi buchen, werden 185 Franken pro Stunde fällig.
Gut gefallen kann auch die von Hosttech angebotene Fernwartung, inklusive einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, und zwar für PCs als auch Smartphones.
Bei unserem Supporttest haben wir mit einem Mitarbeiter bezüglich des Website-Creator-Tools gechattet. Der Chat startete unverzüglich beim Erstellen unserer Test-Homepage respektive bei der Auswahl des Designs. Auch hier gab es rein gar nichts zu beanstanden: Fragen bezüglich der E-Mail-Einstellungen, Implementierung von Bezahlmethoden und Gutscheinen im Webshop sowie auch die Kategorie-Erstellung im Onlineshop wurden kompetent beantwortet.
Fazit: Hosttech überrascht positiv. Der Provider hat gegenüber dem letzten Jahr den grössten Sprung nach vorn gemacht. Der Support ist erstklassig, die Hilfestellungen sind weitreichend und die Preise günstig. Dazu bietet der Hoster auch noch Leckerlis in Form von Gratis-Homepagekursen an. Kurzum: Hosttech bietet eine Topleistung, die wir mit unserem Preistipp-Siegel honorieren.
InfomaniakEinfach aber durchdacht: Die Webseite des Schweizer Hosters Infomaniak ist aufgeräumt und in die drei zentralen Reiter «Unsere Produkte», «Support» und «Über uns» unterteilt. Rechts daneben folgen die Schaltflächen für die Suche, Anwendungen respektive das Einloggen. Beim Klick auf den Anwendungs-Button finden sich Kacheln für die angebotenen Dienstleistungen wie «kSuite», «kMeet», «kDrive», «kMail» etc.
Wichtig: Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche «k»-Anwendung was genau macht, sollten Neugierige auf K-Suite klicken und sich weiter zu kSuite entdecken vorarbeiten. Hier gibt es den ersehnten Überblick aller in der Suite enthaltenen Module.
Bezüglich der Hosting-Funktionalität bietet Infomaniak ein Starter-Hosting, Webhosting und Managed-Cloud-Hosting an. Interessant: das Starter-Hosting gibt es sogar kostenlos. Verzichten müssen Anwender dabei allerdings auf den Site-Creator zum Erstellen der eigenen Homepage. Diese Serviceleistung gibts nämlich nur in den beiden höherwertigen Hosting-Paketen. Gut gelöst: Auf technisches Kauderwelsch wird in den Beschreibungen weitgehend verzichtet.
Support ist für Infomaniak wichtig. Das merkt man schnell: Bereits auf der Homepage wird der Nutzer abgeholt. Wer mit dem Mauszeiger auf Support klickt, kommt sogleich ans Ziel: Sofort öffnet sich ein neues Dialogfeld, das Anwender über die FAQs, Dokumentation für Entwickler bis hin zum «Premium-Support» hinweist. Klickt man auf Über die Unterstützung, landen Anwender auf der zentralen Support-Seite. Hier finden sich unter anderem die Bürozeiten für den Telefonsupport (Montag bis Freitag; 6 bis 19 Uhr), Online-Chat (Montag bis Freitag; 6 bis 19 Uhr) und E-Mail-Service (sieben Tage die Woche; 6 bis 23 Uhr). Eines der Top-Feature sind die nach eigenen Angaben 1000 FAQs, über 500 Anleitungen, Lernvideos sowie nochmals gesondert «die zehn beliebtesten FAQs», die dem User zur Verfügung gestellt werden.
Transparent aufgelistet sind alle angebotenen Supportleistungen. Die beginnen mit dem Standard-Support, der bei jedem Kunden inkludiert ist. Danach folgt der höherwertige und kostenpflichtige Plus-, Pro- und Firmen-Support, der zwischen 45 und 900 Franken pro Monat kostet. Unterschiede gibts hier unter anderem bei der telefonischen Beratung, bei der garantierten Antwortzeit, beim Notruf, bei der Diagnose der Störung sowie bei der zugewiesenen Zeit pro Monat.
Schön: Zum Umfang der Beratung und Begleitung zählen Infrastrukturempfehlung, technische Implementierung, Migrationsvorgang, Debugging, Konfigurations- und Performance-Tests sowie die Überwachung der Einführung.
Bei unserem Supporttest schnitt der Provider Infomaniak qualitativ mit einem «gut» ab. Da der Hosting-Provider verschiedene Module und Webseitenerstellungs-Tools anbietet, wollte PCtipp wissen, welches der Module sich für wen am besten eignet. Der Mitarbeiter nahm sich daraufhin viel Zeit, um uns über die qualitativen Unterschiede beim Erstellen hinzuweisen, ohne gleichzeitig aufdringlich zu sein. Schön: Jeder Nutzer erhält nicht nur einen Supportcode, der sich alle 180 Sekunden zwecks Sicherheit erneuert, sondern auch eine kostenlose Anleitung zu den Diensten.
Infomaniak bietet ausserdem eine Geld-zurück-Garantie für 30 Tage, quasi zum Ausprobieren der Dienste. Mit im Testzeitraum (im Hosting-Paket «Webhosting») ist auch die Webseitenerstellung. Allerdings, und das hat uns nicht so gut gefallen, muss sich der Kunde per Kreditkarte registrieren und explizit kündigen, sonst werden nach Ablauf der Frist Kosten fällig.
Fazit: Infomaniak bietet eine grosse Sammlung an guten, hilfreichen Supportleistungen. Diese sind allerdings preislich gestaffelt. Die Webseite von Infomaniak ist gut und übersichtlich strukturiert. Sie trumpft mit transparenten Hilfeleistungen.
Fazit und Testübersicht
Fazit: die Kombination machts
Ganz klar: Die in dieser Kaufberatung besprochenen Webhoster bieten weit mehr als nur 08/15-Support per Telefon oder E-Mail. Umfassende Hilfestellungen auf der Website, Transparenz und Rechtssicherheit sowie ein klares Bekenntnis zum Datenschutz sind entscheidende Kriterien für die Wahl des richtigen Webhosters. Hier können alle vier getesteten Provider überzeugen. Doch einige bieten noch etwas mehr als die Konkurrenz: Hostpoint brilliert mit schnellem Support – zu jeder Zeit.
Wer lieber auf den Preis schaut, erhält bei Hosttech einen sehr guten Support und preislich äusserst attraktive Angebote.
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