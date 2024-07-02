Optimaler Support

Dass Green.ch beim Support seine Vorteile ausspielen kann, sehen Besucher der Homepage am entsprechenden Button oben rechts, gleich neben dem Login-Feld. Damit landet man direkt beim Helpdesk, der zentralen Hilfeseite des Hosters. Hier finden sich sämtliche Hilfethemen inklusive «Status & Störungen»-Button, der den Anwender über allfällige Probleme aufklärt.

Zu den Hilfethemen, die in «Überthemen» mit diversen Buttons angeordnet sind und Green.ch zur Vertiefung anbietet: Sie sind selbsterklärend. Klickt man drauf, landet der Anwender direkt bei der Anleitung und in den weiterführenden FAQ-Bereichen. Werden Nutzer nicht fündig, biete der Provider weitere Hilfestellungen in Form eines Webformulars oder direktem Telefonsupport. Dieser kommt allerdings zeitlich (Montag bis Freitag; 8 bis 17.30 Uhr) nicht ganz an den unseres Testsiegers Hostpoint heran. Wer ausserhalb der Supportzeiten oder auch am Wochenende Hilfe sucht, wird auf das Kontaktformular darunter verwiesen. Wir haben dieses getestet und eine Anfrage ausserhalb der aufgeführten Standardzeiten gestellt. Unser Resultat: Wir heben den Daumen. Eine Antwort lag unverzüglich in unserem E-Mail-Postfach, inklusive Ticketnummer und dem Hinweis, dass ein Mitarbeiter während der Bürozeiten mit uns Kontakt aufnehmen wird.

Schön: Green.ch bietet zwei interessante Supportleistungen an. Zum einen Support über die Software «TeamViewer». Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, sich bei Problemen wie Hosting-Einstellungen oder dem Erstellen der eigenen Webseite von Green-Profis kostenlos helfen zu lassen. Installiert man die Team­Viewer-Software, kann der Green.ch-Mitarbeiter direkt auf dem PC des Kunden mit der Maus ferngesteuert navigieren und so das Problem schnell aufspüren und reparieren. Zweitens bietet der Provider Anwendern an, für einen einmaligen Preis von 990 respektive 1290 Franken seine Wunschwebseite zu erstellen. Dieser Dienst beinhaltet eine Vorabberatung zum Design und den passenden Funktionen. Im Anschluss erstellen und gestalten Green.ch-Webdesigner die Website nach den Wunschvorstellungen. Danach kann die Webseite selbst bearbeitet und nach Gusto aktualisiert werden. Optional angeboten werden dazu Word-Press-Schulungen, die Grundlagen wie auch praktische Tipps zur Webseitengestaltung/-Programmierung beinhalten.

Bei unserem Supporttest via Telefon wurden wir sofort zu einem kompetenten Mitarbeiter durchgestellt. Unsere Fragen, welche sich um den Website-Builder-Homepage-Baukasten drehten (Positionierung der Elemente, einbinden der Formulare, Prüfen und Webseite veröffentlichen) wurden zügig und professionell beantwortet. Der Mitarbeiter war dabei immer freundlich.

Fazit: «Alles für Ihre sichere Webseite» will das attraktive Schweizer Hoster-Urgestein Green.ch seinen Kunden bieten. Die Rechnung geht auf: Die Dienstleistungen sind günstig und die angebotenen kompetenten Supportleistung das dicke Plus.

Hostpoint

Die Homepage vom PCtipp-Testsieger lässt kaum Wünsche offen: Die Webseite ist informativ, kommt mit einer aufgeräumten, sauberen Darstellung und ist ebenfalls für Neulinge schnell zu überschauen. Die Startseite ist grob gesagt in Menüebenen gruppiert. Ganz oben lassen sich unter anderem die Webseitensprache, der Hostpoint-Blog oder auch der Support anwählen. Rechts gibts den Button, um sich zu registrieren. Darunter finden sich Themen wie «Webhosting», «Server», «Domains E-Mail & Office», «Webseite», «Webshop» und «SEO». Eine Ebene darunter können sich Nutzer darüber informieren, ob Ihre Wunsch-Domain mit den wichtigsten Endungen «.ch», «.com», «.de» und «.swiss» verfügbar ist.

Zentraler Bestandteil der Homepage ist ein Slider, den Anwendern über Angebote, technische Neuerungen bis zu Support-Infos Auskunft gibt. Beim für diesen Test wichtigen vierten Slider «Support» erfährt der Anwender gleich, dass Hostpoint einen 7-Tage-Telefonsupport (Montag bis Sonntag; 8 bis 18 Uhr) anbietet sowie auf «Swissness» und «einfache Lösungen aus einer Hand» setzt.