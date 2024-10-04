4. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Ordner ohne Abgleich
Mit .nosync kann man dafür sorgen, dass Ordner mit iCloud nicht synchronisiert werden. So geht es.
Zu den wichtigsten Eigenschaften von iCloud gehört die Möglichkeit, Objekte via iCloud Drive abzugleichen. Allerdings gibt es Ausnahmen. So wird die Photos-Mediathek nicht abgeglichen, weil diese eine eigene Synchronisierung verwendet. Auch der Ordner Dropbox bleibt aussen vor, damit sich die Cloud-Dienste nicht in die Quere kommen.
Das lässt sich sogar steuern: Erweitern Sie den Namen eines beliebigen Ordners einfach mit dem Text .nosync. So darf er zwar in iCloud Drive verbleiben, doch er wird nicht mit anderen Geräten synchronisiert.
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