Ordner ohne Abgleich

Zu den wichtigsten Eigenschaften von iCloud gehört die Möglichkeit, Objekte via iCloud Drive abzugleichen. Allerdings gibt es Ausnahmen. So wird die Photos-Mediathek nicht abgeglichen, weil diese eine eigene Synchronisierung verwendet. Auch der Ordner Dropbox bleibt aussen vor, damit sich die Cloud-Dienste nicht in die Quere kommen.

Das lässt sich sogar steuern: Erweitern Sie den Namen eines beliebigen Ordners einfach mit dem Text .nosync. So darf er zwar in i­Cloud Drive verbleiben, doch er wird nicht mit anderen Geräten synchronisiert.