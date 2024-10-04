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Klaus Zellweger
4. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Ordner ohne Abgleich

Mit .nosync kann man dafür sorgen, dass Ordner mit iCloud nicht synchronisiert werden. So geht es.

Dieser Ordner wird nicht synchronisiert

© (Quelle: PCtipp.ch)

Zu den wichtigsten Eigenschaften von iCloud gehört die Möglichkeit, Objekte via iCloud Drive abzugleichen. Allerdings gibt es Ausnahmen. So wird die Photos-Mediathek nicht abgeglichen, weil diese eine eigene Synchronisierung verwendet. Auch der Ordner Dropbox bleibt aussen vor, damit sich die Cloud-Dienste nicht in die Quere kommen.

Das lässt sich sogar steuern: Erweitern Sie den Namen eines beliebigen Ordners einfach mit dem Text .nosync. So darf er zwar in i­Cloud Drive verbleiben, doch er wird nicht mit anderen Geräten synchronisiert.

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