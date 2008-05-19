Ordnerstruktur in Datei schreiben

Lösung: Öffnen Sie eine Konsole (Start/Ausführen: cmd). Um mit dem dir-Befehl alle Verzeichnisnamen des aktuellen Laufwerks (ausgehend vom Wurzelverzeichnis «\») aufgelistet zu bekommen, verwenden Sie ihn mit den passenden Schaltern:

dir \ /a:d /b /s

Dabei sind folgende Schalter verwendet:

/a:d beschränkt die Auswahl auf Verzeichnisse

/b unterdrückt alle Grössenangaben usw. und liefert nur die vollen Pfadnamen der Verzeichnisse

/s schliesst auch Unterverzeichnisse ein

Eine komplette Auflistung aller möglichen Schalter des dir-Befehls gibt es mit der Eingabe von «dir /?». (PCtipp-Forum)