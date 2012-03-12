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Gaby Salvisberg
12. Mär 2012
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Outlook 2010: störende vorgeschlagene Kontakte

Problem: Wenn ich den Empfänger einer neuen Mail auswählen will, schlägt mir Outlook 2010 dauernd Mailadressen vor, an die ich irgendwann einmal etwas geschrieben habe. Aber die Vorschläge werden nicht weniger, auch wenn ich den Ordner «Vorgeschlagene Kontakte» leere, da ich ihn eh nie brauche. Wo stecken diese nervtötenden Adressvorschläge - und wie werde ich die los?

Hier gehts zu Adressbuch ändern

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Outlook 2010 kennt zwei verschiedene Orte, aus denen solche Adressvorschläge stammen könnten. Soll alles weg, brauchts drei Schritte.

1. Kontakte nicht automatisch speichern: Öffnen Sie Datei/Optionen/Kontakte. Deaktivieren Sie unten bei «Vorgeschlagene Kontakte» diese Option: «Automatisch Outlook-Kontakte für Empfänger erstellen, die zu keinem Outlook-Adressbuch gehören». Klicken Sie auf OK. Das verhindert, dass Outlook den Ordner «Vorgeschlagene Kontakte» weiterhin füttert.

2. Vorgeschlagene Kontakte nicht verwenden: Gehen Sie zu Datei/Informationen/Kontoeinstellungen/Kontoeinstellungen. Wechseln Sie ganz rechts zur Registerkarte Adressbücher. Klicken Sie auf Outlook-Adressbuch und auf die Schaltfäche Ändern.

Hier gehts zu Adressbuch ändern

 © Quelle: PCtipp.ch

Im nächsten Fenster entdecken Sie Ihre Adressbücher. Klicken Sie da das Adressbuch «Vorgeschlagene Kontakte» an und gehen zu Adressbuch entfernen. Die Änderung wird bei einem Neustart von Outlook wirksam. Wenn Sie mögen, löschen Sie danach die bereits automatisch eingetragenen Kontakte: Im linken Teil des Outlook-Fensters klicken Sie auf Kontakte, danach auf auf Vorgeschlagene Kontakte. Markieren und löschen Sie die enthaltenen Adressen. Der Ordner «Vorgeschlagene Kontakte» bleibt zwar als Teil von «Kontakte» weiterhin sichtbar, ist aber jetzt wirkungslos.

3. Endspurt: Immer noch erscheinen beim Eintippen eines Empfängers Adressvorschläge. Hier funken Ihnen aber nicht mehr die vorgeschlagenen Kontakte drein, sondern die AutoVervollständigung. Der gehts jetzt an den Kragen: Öffnen Sie Datei/Optionen/E-Mail. Scrollen Sie im rechten Teil bis zum Bereich «Nachrichten senden» herunter. Klicken Sie auf AutoVervollständigen-Liste leeren, um die gesammelten Daten loszuwerden. Und als Krönung deaktivieren Sie noch die Option «Beim Ausfüllen der Zeilen An, CC und BCC Namen mithilfe der AutoVervollständigen-Liste vorschlagen».

AutoVervollständigen ausknipsen

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf OK. Jetzt dürfte definitiv Ruhe sein. (PCtipp-Forum)

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