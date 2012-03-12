Outlook 2010: störende vorgeschlagene Kontakte

Lösung: Outlook 2010 kennt zwei verschiedene Orte, aus denen solche Adressvorschläge stammen könnten. Soll alles weg, brauchts drei Schritte.

1. Kontakte nicht automatisch speichern: Öffnen Sie Datei/Optionen/Kontakte. Deaktivieren Sie unten bei «Vorgeschlagene Kontakte» diese Option: «Automatisch Outlook-Kontakte für Empfänger erstellen, die zu keinem Outlook-Adressbuch gehören». Klicken Sie auf OK. Das verhindert, dass Outlook den Ordner «Vorgeschlagene Kontakte» weiterhin füttert.

2. Vorgeschlagene Kontakte nicht verwenden: Gehen Sie zu Datei/Informationen/Kontoeinstellungen/Kontoeinstellungen. Wechseln Sie ganz rechts zur Registerkarte Adressbücher. Klicken Sie auf Outlook-Adressbuch und auf die Schaltfäche Ändern.