Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
14. Dez 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook 2013: Feiertage bis zum Jahr 2022 eintragen

Planen Sie gerne weiter voraus, vermissen aber in Outlook 2013 die Feiertage 2016? So tragen Sie diese ein.

Listen Sie die bestehenden Feiertage auf und löschen Sie die nicht mehr benötigten, damit es keine Doubletten gibt

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Outlook 2013 hat eine eigene Option, mit der Sie die Feiertage eintragen können und zwar bis ins Jahr 2022. Wenn Sie dies aber tun, könnte es jene, die bereits eingetragen sind, als Doubletten ein zweitesmal eintragen. 

Der erste Schritt besteht also darin, die Feiertage zu löschen. Klicken Sie den Kalender an und wechseln Sie darin zum Reiter Ansicht. Im Bereich «Aktuelle Ansicht» klicken Sie auf Ansicht ändern und wählen Liste. Im Bereich «Anordnung» klicken Sie auf Kategorien. Jetzt werden sämtliche Kalendereinträge aufgelistet, aber nach Kategorien sortiert. Scrollen Sie allenfalls ein ganzes Stück herunter, bis Sie zu den Einträgen der Kategorie «Feiertag» stossen. Hier dürften Sie wohl derzeit nur vergangene Einträge sehen, sowie vielleicht noch jene bis zum kommenden Silvester oder Neujahr. Markieren Sie alle Einträge der Kategorie Feiertag und löschen Sie sie.

Listen Sie die bestehenden Feiertage auf und löschen Sie die nicht mehr benötigten, damit es keine Doubletten gibt

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt gehts zum Eintragen der nächsten Feiertage: Öffnen Sie das Menü Datei und gehen Sie zu den Optionen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Kalender. Nun gehts bei den Kalenderoptionen zur Schaltfläche Feiertage hinzufügen. Aktivieren Sie z.B. «Schweiz» und noch weitere Länder, über deren Feiertage Sie im Bilde sein wollen. Nun folgt ein Klick auf OK, dann trägt Outlook die Feiertage ein. Das Optionen-Fenster schliessen Sie ebenfalls mit OK.

Outlook-Feiertage lassen sich über die Optionen eintragen

 © Quelle: PCtipp.ch

Solange Sie noch in der Kalender-Ansicht im Listenformat sind, schauen Sie gleich mal nach: Scrollen Sie wieder zur Kategorie «Feiertag» herunter. Jetzt sind die Festtage eingetragen. Wenn Sie mögen, wechseln Sie im Reiter Ansicht bei Ansicht ändern wieder zurück zur Ansicht Kalender.

Kommentare

Office Kummerkasten
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare