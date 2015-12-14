Outlook 2013: Feiertage bis zum Jahr 2022 eintragen

Lösung: Outlook 2013 hat eine eigene Option, mit der Sie die Feiertage eintragen können und zwar bis ins Jahr 2022. Wenn Sie dies aber tun, könnte es jene, die bereits eingetragen sind, als Doubletten ein zweitesmal eintragen.

Der erste Schritt besteht also darin, die Feiertage zu löschen. Klicken Sie den Kalender an und wechseln Sie darin zum Reiter Ansicht. Im Bereich «Aktuelle Ansicht» klicken Sie auf Ansicht ändern und wählen Liste. Im Bereich «Anordnung» klicken Sie auf Kategorien. Jetzt werden sämtliche Kalendereinträge aufgelistet, aber nach Kategorien sortiert. Scrollen Sie allenfalls ein ganzes Stück herunter, bis Sie zu den Einträgen der Kategorie «Feiertag» stossen. Hier dürften Sie wohl derzeit nur vergangene Einträge sehen, sowie vielleicht noch jene bis zum kommenden Silvester oder Neujahr. Markieren Sie alle Einträge der Kategorie Feiertag und löschen Sie sie.