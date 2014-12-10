10. Dez 2014
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook 2013: Seitenrand zu schmal beim Drucken von E-Mails
Sind beim Drucken aus Outlook 2013 immer die Seitenränder zu schmal? Dann tun Sie einfach mal was dagegen. So gehts.
Lösung: Klicken Sie die zu druckende Mail an und öffnen Sie das Menü Datei/Drucken. Klicken Sie unterhalb der Druckerbezeichnung auf die Druckoptionen.
Das fürs Drucken einzelner Mails verwendete «Memoformat» ist nun meistens schon markiert. Falls nicht, klicken Sie drauf. Jetzt gehts weiter zu Seite einrichten.
Im neuen Fenster wechseln Sie zum Reiter Papier. Jetzt finden Sie im unteren Teil davon die «Seitenränder».
Sie können unmittelbar darüber sogar den Papierschacht wählen, falls Sie nicht aus dem Standardschacht drucken wollen. (PCtipp-Forum)
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