Outlook 2016: Abwesenheitsnotiz ohne Exchange Server erstellen

Vorausgeschickt aber noch eine Warnung: Wenn Sie das in Ihrem lokalen Outlook so einrichten, muss Ihr PC während Ihrer gesamten Abwesenheitszeit laufen und die Mails entgegennehmen. Und es gibt noch mehr Gründe, darauf zu verzichten. Details siehe hier: «Abwesenheitsnotiz bei privatem Mailkonto». Falls Sie sich sich dieser Punkte bewusst sind, richten Sie es wie folgt ein.

Wenn Sie Ihre E-Mails über Outlook verwalten, aber kein Exchange-Server-Konto haben, gestaltet sich die Anfertigung einer Abwesenheitsnotiz etwas umständlicher. So müssen Sie vorgehen:

Klicken Sie in Outlook auf Neue E-Mail. Tippen Sie die gewünschte Nachricht ein. Klicken Sie im Mailfenster auf Datei, danach auf Speichern Unter. Als Dateityp wählen Sie Outlook-Vorlage. Klicken Sie auf Speichern.

Nun müssen Sie für das automatische Beantworten (eine) Regel(n) festlegen. Sie möchten ja nicht, dass irgendwelche Spammer oder Phishingmails mit einer Antwort bedacht werden.