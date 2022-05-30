30. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Outlook 365/2019: Wetter im Kalender anzeigen lassen – so gehts
Muss ich einen Schirm mitnehmen, wenn ich das Büro oder das Homeoffice verlasse? Das können Sie auch im Outlook-Kalender sehen.
Seit vergangenem Jahr kann man sich in der Outlook-App das Wetter anzeigen lassen. Vielleicht werden Sie nach einem Update direkt nach dem Öffnen danach gefragt. Falls nicht, können Sie diese Funktion folgendermassen aktivieren:
- Tippen Sie oben links auf das Office-365-Profilbild.
- Gehen Sie zu den Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
- Scrollen Sie zu Kalender und tippen dort auf Wetter.
- Per Schieberegler stellen Sie die Wettervorhersage auf Ein.
- Tippen Sie auf Einheiten, um statt Fahrenheit Celsius zu wählen.
- Wenn Sie nun zum Kalender-Tab wechseln, wird dort oben das tägliche Wetter angezeigt.
(Ursprung April 21; aktualisiert am 30.05.22)
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