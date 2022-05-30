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Claudia Maag
30. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Outlook 365/2019: Wetter im Kalender anzeigen lassen – so gehts

Muss ich einen Schirm mitnehmen, wenn ich das Büro oder das Homeoffice verlasse? Das können Sie auch im Outlook-Kalender sehen.

Brauch ich die Sonnenbrille oder den Regenschirm?

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Seit vergangenem Jahr kann man sich in der Outlook-App das Wetter anzeigen lassen. Vielleicht werden Sie nach einem Update direkt nach dem Öffnen danach gefragt. Falls nicht, können Sie diese Funktion folgendermassen aktivieren:

  1. Tippen Sie oben links auf das Office-365-Profilbild.

  2. Gehen Sie zu den Einstellungen (Zahnrad-Symbol).
  3. Scrollen Sie zu Kalender und tippen dort auf Wetter.
  4. Per Schieberegler stellen Sie die Wettervorhersage auf Ein.

  5. Tippen Sie auf Einheiten, um statt Fahrenheit Celsius zu wählen.
  6. Wenn Sie nun zum Kalender-Tab wechseln, wird dort oben das tägliche Wetter angezeigt.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Outlook-Version 4.2218.1 sowie mit einem Microsoft-365-Abo durchgeführt.

(Ursprung April 21; aktualisiert am 30.05.22)

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