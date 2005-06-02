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PCtipp Redaktion
2. Jun 2005
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Outlook Abwesenheitsassistent funktioniert nicht

Ich möchte in Outlook den Abwesenheitsagenten starten. Jedes Mal erhalte ich die Meldung: «Der Befehl steht nicht zur Verfügung. Sehen Sie in der Programmdokumentation nach, wie diese Erweiterung verwendet wird». Mit dieser Meldung kann ich nichts anfangen. Um Hilfe wäre ich dankbar.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Leider haben Sie nicht erwähnt, ob Sie auf einem Büro- oder Privatrechner mit der besagten Fehlermeldung zu kämpfen haben.

Wäre es Ihr Privatrechner, machte eine Abwesenheitsmeldung, die nur im Mailprogramm (aber nicht im Mailkonto auf dem Server) gespeichert ist, wenig Sinn. So müsste Ihr PC mitsamt Ihrem Mailprogramm während Ihrer Ferien rund um die Uhr laufen, damit er die Mails abholen und beantworten kann. Da wäre eine andere Lösung wesentlich besser: Falls Sie mit dem Browser über die Webseite Ihres Providers auf Ihre E-Mails zugreifen können, finden Sie die Abwesenheits-Einstellungen dort meist unter den Optionen.

Der Abwesenheitsassistent in Outlook [1] funktioniert ausserdem nur, wenn Sie z.B. im Büro an einem Exchange-Server (Mailserver von Microsoft) angemeldet sind. Ist ein solcher vorhanden, werden die Einstellungen, die Sie im Abwesenheitsassistenten vornehmen, in Ihrem Konto auf dem Exchange-Server gespeichert. Sie können dann den PC herunterfahren und in die Ferien abdüsen, während der Exchange-Server für Sie das Beantworten der Mails übernimmt.

Andere, reguläre Mailserver unterstützen diese Funktion von Outlook jedoch nicht.

Oder erhalten Sie die Fehlermeldung auf Ihrem Bürorechner, der tatsächlich mit einem Exchange-Server zusammenarbeitet? Dann ist dieser MS-Knowledgebase-Artikel [2] für Sie interessant. Diesen fassen wir für Sie kurz zusammen:

Schliessen Sie alle Outlook-Fenster und stellen Sie sicher, dass outlook.exe im Hintergrund nicht mehr läuft. Das tun Sie, indem Sie mit Rechts auf eine leere Stelle in der Taskleiste klicken und den "Task-Manager" starten. Werfen Sie dort einen Blick ins Register "Prozesse".

Starten Sie (auf eigene Verantwortung!) den Registry-Editor und öffnen Sie je nach Outlook-Version den folgenden Registry-Zweig:

Outlook 2002 (XP):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\

Outlook 2003:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\

Klicken Sie darin mit der rechten Maustaste auf den Unterzweig "Resiliency" und wählen Sie "Umbenennen". Geben Sie ihm einen Namen wie z.B. "Resiliency.alt". Nach dem nächsten Start von Outlook sollte die Fehlermeldung nicht mehr erscheinen, wenn Sie den Abwesenheitsassistenten starten.

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