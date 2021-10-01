1. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Outlook für Android: Fotos in Nachricht einbetten
Mit der jüngsten Android-Version erleichtert Outlook das Senden von Fotos. Wahlweise können Sie ein Bild als Anlage oder eingebettet in Ihrer Nachricht verschicken.
- Tippen Sie auf Nachricht erstellen.
- Anhang: Per Tippen auf die Büroklammer können Sie ein Foto oder mehrere auswählen (aus Dateien oder Fotobibliothek).
- In der Nachricht: Rechts neben den angehängten Bildern sehen Sie ein Drei-Punkte-Symbol. Tippen Sie darauf.
- Nun wählen Sie die Option In Nachrichtentext verschieben.
Kommentare