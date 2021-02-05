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Claudia Maag
5. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Outlook für Android: So erstellen Sie eine Aufgabe

Wenn Sie per E-Mail einen Auftrag erhalten, können Sie dies nun direkt als Aufgabe speichern. Allerdings brauchen Sie dennoch die Microsoft-To-Do-App, um die Aufgabe zu verwalten.

Aufgaben erstellen in Outlook für Android (Office 365)

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Mit der neusten Version von Microsoft Outlook für Android (Office 365) können Sie neu auch Aufgaben in Outlook erstellen; denn Outlook für Android wurde neu mit Microsoft To Do verknüpft.

Hinweis: Sie können zwar in Outlook rasch eine Aufgabe erstellen, aber um diese zu bearbeiten, benötigen Sie zudem die Microsoft-To-Do-App.

  1. Öffnen Sie in Outlook für Android eine E-Mail.
  2. Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.

  3. Zuunterst finden Sie Aufgabe erstellen; tippen Sie darauf. Nun wurde die Aufgabe erstellt.

  4. Wie oben erwähnt, benötigen Sie nun Microsoft To Do, um die Aufgabe mobil zu bearbeiten. Direkt nach dem Erstellen der Aufgabe können Sie in Outlook bei einer Push-Up-Nachricht auf In To Do anzeigen tippen. Dies leitet Sie direkt zur App im Play Store weiter.

  5. Installieren Sie Microsoft To Do.
  6. Wenn dies erledigt ist, werden Sie (künftig) direkt weitergeleitet.

  7. Wählen Sie Ihr Microsoft-Konto aus.
  8. Nun sehen Sie unter Tasks die zuvor erstellte Aufgabe. Tippen Sie darauf, um sie zu bearbeiten.
  9. Wählen Sie z.B. Fälligkeitsdatum hinzufügen aus oder Erinnerung und das jeweilige zu definieren.

  10. Achten Sie darauf, dass unterhalb In Outlook öffnen ausgewählt ist.

  11. Nun werden Sie via Outlook erinnert, wenn die Aufgabe fällig ist.

Aufgabe in Microsoft To Do

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit der Outlook-365-Version 4.2103.0 für Android durchgeführt.

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