Outlook: «Anwendung nicht gefunden» beim Klick auf Links

Das Problem kann aus heiterem Himmel auftreten. Plötzlich findet Outlook keine Anwendung mehr, um Weblinks zu öffnen, die Sie in E-Mails anklicken.

Die Ursache hierfür liegt nicht bei Outlook, sondern bei Windows selbst. In den meisten Fällen passiert das, wenn Windows vergessen hat, welches der Standardbrowser ist.

Die Lösung geht in Windows 7 und Windows 10 genau gleich: Öffnen Sie das Startmenü und tippen Sie die Zeichenfolge Standard ein. Öffnen Sie die gefundene Desktop-App Standardprogramme.

Nun gibts zwei Möglichkeiten, ein Standardprogramm fürs Öffnen von Webseiten festzulegen: