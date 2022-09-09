9. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook-App: nach Feierabend nicht stören – so gehts
Je nachdem, wie man arbeitet, kann man die Benachrichtigung beim Eingang einer E-Mail nach Feierabend stoppen.
Verwenden Sie hierfür das folgende Vorgehen in der Outlook-App für Android:
- Tippen Sie oben links auf Ihr Microsoft-Konto-Profilbild.
- Rechts oben sehen Sie ein Wecker-Symbol, tippen Sie darauf.
- Scrollen Sie im Nicht-stören-Bereich etwas herunter. Bei Geplant sehen Sie ein Halbmond-Symbol und den Text «Während der Ruhezeit». Standardmässig ist dies auf Aus. Tippen Sie darauf.
- Im September 2022 haben Sie hier die Möglichkeit, entweder während bestimmten Stunden nicht gestört zu werden oder E-Mail-Benachrichtigungen während 24 Stunden (ganztägig) stummzuschalten.
- Tippen Sie beim Gewünschten auf den Schieberegler. Z. B. bei bestimmten Stunden können Sie anschliessend auf den blauen Text bzw. das Bleistift-Symbol tippen, um eine Anfangs- bzw. Endzeit anzugeben.
- Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol, um die Änderung zu übernehmen.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der kommerziellen Microsoft-365-Outlook-Version 4.2232.1 durchgeführt.
(Ursprung Januar 2020; aufgrund neuer Menüführung am 09.09.22 aktualisiert)
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