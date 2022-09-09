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Claudia Maag
9. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook-App: nach Feierabend nicht stören – so gehts

Je nachdem, wie man arbeitet, kann man die Benachrichtigung beim Eingang einer E-Mail nach Feierabend stoppen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Verwenden Sie hierfür das folgende Vorgehen in der Outlook-App für Android:

  1. Tippen Sie oben links auf Ihr Microsoft-Konto-Profilbild.
  2. Rechts oben sehen Sie ein Wecker-Symbol, tippen Sie darauf.
  3. Scrollen Sie im Nicht-stören-Bereich etwas herunter. Bei Geplant sehen Sie ein Halbmond-Symbol und den Text «Während der Ruhezeit». Standardmässig ist dies auf Aus. Tippen Sie darauf.
  4. Im September 2022 haben Sie hier die Möglichkeit, entweder während bestimmten Stunden nicht gestört zu werden oder E-Mail-Benachrichtigungen während 24 Stunden (ganztägig) stummzuschalten.
  5. Tippen Sie beim Gewünschten auf den Schieberegler. Z. B. bei bestimmten Stunden können Sie anschliessend auf den blauen Text bzw. das Bleistift-Symbol tippen, um eine Anfangs- bzw. Endzeit anzugeben.
  6. Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol, um die Änderung zu übernehmen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der kommerziellen Microsoft-365-Outlook-Version 4.2232.1 durchgeführt.

(Ursprung Januar 2020; aufgrund neuer Menüführung am 09.09.22 aktualisiert)

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