Outlook-Attachment wird im Text der Mail eingefügt

Wo Outlook die Attachements einfügt hängt vom Format der entsprechenden Mail ab. Sie können diese Einstellung in Outlook im Menü EXTRAS/OPTIONEN/E-MAIL-FORMAT überprüfen, bzw. ändern. Wenn das Sendeformat auf "Richtext" eingestellt ist, dann wird ein Anhang im Textfeld der Mail eingefügt. Bei den Formaten "Nur Text" und "HTML" erscheint das Attachment in der Kopfzeile.