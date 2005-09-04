4. Sep 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook-Attachment wird im Text der Mail eingefügt
Seit einiger Zeit fügt Outlook 2003 Attachments ins Textfeld des Mails ein statt in die entsprechende Zeile im Kopf-Bereich, dies allerdings nur bei neu erstellten Mails - beim Beantworten ist alles wie gewohnt. Kann ich das irgendwie wieder auf Standard zurückbringen?
Wo Outlook die Attachements einfügt hängt vom Format der entsprechenden Mail ab. Sie können diese Einstellung in Outlook im Menü EXTRAS/OPTIONEN/E-MAIL-FORMAT überprüfen, bzw. ändern. Wenn das Sendeformat auf "Richtext" eingestellt ist, dann wird ein Anhang im Textfeld der Mail eingefügt. Bei den Formaten "Nur Text" und "HTML" erscheint das Attachment in der Kopfzeile.
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