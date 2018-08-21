Outlook: Aufgabenliste als Text kopieren

Sie möchten einem Arbeitskollegen bloss zu Infozwecken schnell eine Liste Ihrer Outlook-Aufgaben mailen. Müssen Sie die jetzt mühselig exportieren und quasi den umgekehrten Weg zu diesem Artikel (90358) beschreiten?

Wenn Sie die Liste nur als simple Textliste brauchen, geht das wirklich kurz und schmerzlos: Öffnen Sie in Outlook die Aufgaben. Drücken Sie Ctrl+A (Strg+A), um alle zu markieren. Alternativ klicken Sie die oberste Aufgabe an, scrollen zur untersten, drücken und halten die Shift-Taste, während Sie auf die unterste Aufgabe klicken.

Drücken Sie Ctrl+C (Strg+C). Wechseln Sie zu der Anwendung bzw. zu jenem Fenster, in das Sie die Liste einfügen wollen. Drücken Sie Ctrl+V (Strg+V). Voilà – ganze Liste kopiert!

Tipp! Fügen Sie das Kopierte zuerst in Excel ein. Löschen Sie allenfalls unbenutzte Spalten. Kopieren Sie es aus Excel wieder heraus und fügen Sie es als Zielort ein. Dank dieses Zwischenschritts können Sie die per Mail verschickte Liste etwas übersichtlicher halten.