Outlook: Automatische E-Mail-Kopie an mich

Lösung: Ist für Sie zwingend BCC (Blind Carbon Copy) notwendig oder tuts auch CC (Carbon Copy)? Der Empfänger sollte nichts dagegen haben, wenn Sie aus organisatorischen Gründen eine Kopie Ihrer eigenen Mail an sich selbst senden. Wenn Sie sich mit CC begnügen, erledigen Sie das mit einer Regel; herrscht BCC-Zwang, greifen Sie zu einem Makro.

CC reicht völlig: Öffnen Sie Extras/Regeln und Benachrichtigungen und gehen zu Neue Regel. Wählen Sie bei «Regel ohne Vorlage erstellen» die Option «Nachricht nach dem Senden prüfen» und klicken Sie auf Weiter. Aktivieren Sie «über Konto Kontoname», klicken Sie im unteren Teil «Kontoname» an und wählen Sie Ihr Mailkonto, für welches diese Regel gelten soll. Klicken Sie auf Weiter und haken Sie diese Option an: «diese an eine Person/Verteilerliste kopieren». Im unteren Fensterteil klicken Sie auf «Person/Verteilerliste» und wählen über Ihre Kontakte Ihre eigene Adresse aus bzw. jene, an die jeweils die Kopie gehen soll. Im nächsten Fenster können Sie noch Ausnahmen festlegen oder die Regel fertigstellen. Damit wird jede ausgehende Mail als CC an die angegebene Adresse verschickt. Eigentlich schade, dass Microsoft hier nicht auch BCC anbietet.

BCC ist Pflicht: Falls es wirklich BCC sein muss, binden Sie ein Makro ein. Starten Sie in Outlook über Alt+F11 den VBA-Editor. Dort klicken Sie auf das +-Zeichen vor «Projekt», dann auf das +-Zeichen vor «Microsoft Office Outlook Objekte» und klicken doppelt auf DieseOutlookSitzung. Kopieren Sie im rechten Fensterteil den folgenden Makro-Code hinein: