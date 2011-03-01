Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
1. Mär 2011
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Outlook: Automatische E-Mail-Kopie an mich

Problem: Wie kann ich Outlook so einstellen, dass von jeder E-Mail, die ich verschicke, automatisch eine Kopie (BCC) an mich selbst oder an eine bestimmte Adresse gesendet wird?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ist für Sie zwingend BCC (Blind Carbon Copy) notwendig oder tuts auch CC (Carbon Copy)? Der Empfänger sollte nichts dagegen haben, wenn Sie aus organisatorischen Gründen eine Kopie Ihrer eigenen Mail an sich selbst senden. Wenn Sie sich mit CC begnügen, erledigen Sie das mit einer Regel; herrscht BCC-Zwang, greifen Sie zu einem Makro.

CC reicht völlig: Öffnen Sie Extras/Regeln und Benachrichtigungen und gehen zu Neue Regel. Wählen Sie bei «Regel ohne Vorlage erstellen» die Option «Nachricht nach dem Senden prüfen» und klicken Sie auf Weiter. Aktivieren Sie «über Konto Kontoname», klicken Sie im unteren Teil «Kontoname» an und wählen Sie Ihr Mailkonto, für welches diese Regel gelten soll. Klicken Sie auf Weiter und haken Sie diese Option an: «diese an eine Person/Verteilerliste kopieren». Im unteren Fensterteil klicken Sie auf «Person/Verteilerliste» und wählen über Ihre Kontakte Ihre eigene Adresse aus bzw. jene, an die jeweils die Kopie gehen soll. Im nächsten Fenster können Sie noch Ausnahmen festlegen oder die Regel fertigstellen. Damit wird jede ausgehende Mail als CC an die angegebene Adresse verschickt. Eigentlich schade, dass Microsoft hier nicht auch BCC anbietet.

BCC ist Pflicht: Falls es wirklich BCC sein muss, binden Sie ein Makro ein. Starten Sie in Outlook über Alt+F11 den VBA-Editor. Dort klicken Sie auf das +-Zeichen vor «Projekt», dann auf das +-Zeichen vor «Microsoft Office Outlook Objekte» und klicken doppelt auf DieseOutlookSitzung. Kopieren Sie im rechten Fensterteil den folgenden Makro-Code hinein:

Information

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)Dim objMe As RecipientSet objMe = Item.Recipients.Add("ihrname@example.com")objMe.Type = olBCCobjMe.ResolveSet objMe = NothingEnd Sub

Im Code ersetzen Sie «ihrname@example.com» natürlich durch die gewünschte Adresse; diese "" Anführungszeichen lassen Sie drin. Zum Schluss speichern Sie mit Ctrl+S (De-Tastatur: Strg+S) und schliessen den Editor mit Alt+Q oder übers Datei-Menü. Damit das Makro aktiv ist, müssen Sie unter Extras/Makro/Sicherheit die Sicherheitsstufe senken, z.B. zu «Warnungen für alle Makros». Damit fragt Outlook jeweils beim Start, ob die Makros aktiviert werden sollen; ab dann tut das Makro seinen Job.

Eine Alternative wäre die Verwendung des Add-Ins Mail-Assistent 2.5 für Outlook. Es sollte mit Outlook bis und mit Version 2007 und Windows bis und mit XP kompatibel sein und ist in der Version 2.5 noch kostenlos. Dieses beherrscht neben weiteren hilfreichen Funktionen das Versenden an einen BCC-Empfänger; Kopien an CC-Empfänger sind aber nicht möglich. Die neuere Version des Add-Ons ist kostenpflichtig. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Android Backup Firmen Internet Kummerkasten Sicherheit Software Web-Dienste Windows Zubehör Smartphone & Apps Internet & Sicherheit Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare