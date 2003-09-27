27. Sep 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook: Bei Ausdruck angezeigten Namen ändern
Also ich Outlook XP auf meinem Rechner eingerichtet habe und mein Mail-Konto installierte, habe ich einen Namen als Absender-Namen eingetragen. Dieser Name erscheint seitdem auf jedem Ausdruck im Memo-Format dick auf einer dicken Linie. Jetzt will ich aber, dass dieser Name, der dort erscheint, ein anderer ist.
Der Name, der auf den Ausdrucken erscheint, ist der Name, der im Standard-Mailkonto eingetragen ist. Ändern Sie den Namen im Standard-Mailkonto oder machen Sie ein anderes Konto zum Standard-Mailkonto, wird der Name auch im Ausdruck geändert.
Wenn Sie "Extras/E-Mail-Konten..." (OL2000: "Extras/Konten...") aufrufen, werden die Konten aufgelistet, dort können Sie über den Knopf "Als Standard festl." (OL2000: "Als Standard") ein beliebiges Konto zum Standard machen bzw. über den Knopf "Ändern..." (OL2000: "Eigenschaften") den Namen ändern.
Kommentare