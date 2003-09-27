Outlook: Bei Ausdruck angezeigten Namen ändern

Der Name, der auf den Ausdrucken erscheint, ist der Name, der im Standard-Mailkonto eingetragen ist. Ändern Sie den Namen im Standard-Mailkonto oder machen Sie ein anderes Konto zum Standard-Mailkonto, wird der Name auch im Ausdruck geändert.

Wenn Sie "Extras/E-Mail-Konten..." (OL2000: "Extras/Konten...") aufrufen, werden die Konten aufgelistet, dort können Sie über den Knopf "Als Standard festl." (OL2000: "Als Standard") ein beliebiges Konto zum Standard machen bzw. über den Knopf "Ändern..." (OL2000: "Eigenschaften") den Namen ändern.