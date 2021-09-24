(Outlook-)Benachrichtigungen für die Galaxy Watch4 aktivieren – so gehts

Dieses Jahr wurde bekannt, dass Samsung nun auf sein eigenes Wearable-Betriebssystem Tizen verzichtet und auf Wear OS (One UI by Samsung) setzt. Hat man nun eine Galaxy Watch4 mit Samsungs Wear(Galaxy Wearable)-App (Android) gekoppelt, muss man Benachrichtigungen auf der Uhr erlauben. Die Autorin hatte die Bluetooth-Version zur Verfügung.

Hinweis 1:

Mit der Wear-OS-by-Google-App war ein Testgerät der Galaxy Watch4 (4 cm, Bluetooth, Modell SM-R860) nicht koppelbar.

So funktioniert das Aktivieren der Benachrichtigungen via App: