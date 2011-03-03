Outlook: Dateianhang nach Versand löschen

Lösung: Mit Bordmitteln ist es nicht möglich, Anhänge einer Mail nur vorübergehend beizufügen. Uns sind nur Lösungen bekannt, mit denen Sie Anhänge nachträglich aus einer Mail löschen können.

Einzelne Anhänge: Öffnen Sie im Ordner «Gesendete Objekte» die betreffende Mail per Doppelklick (Vorschau reicht i.d.R. nicht). Jetzt klicken Sie mit Rechts auf den Anhang und wählen Entfernen. Speichern Sie die Mail - und der Anhang ist weg. Dieses Vorgehen eignet sich aber weniger für eine grössere Anzahl Mails.

Aus mehreren Mails: Es gibt ein Add-On namens Outlook Attachment Sniffer. Es ist Shareware und kann beim Hersteller in Deutschland für 20 Euro online gekauft werden. Sie können es vorher 30 Tage lang ausprobieren. Es ist kompatibel mit allen Windows-Versionen ab Windows 98, inklusive Vista und 7, sowohl 32bit als auch 64bit. Ausserdem läuft es unter allen Office-Versionen von Office 2000 bis Office 2010 (jeweils 32bit).

Nach der Installation des Add-Ons gehen Sie zu Extras/Makro/Sicherheit und schrauben die Sicherheitseinstellungen etwas herunter. Mit «Warnungen für alle Makros» brauchen Sie das Add-On nur einmal beim nächsten Outlook-Start zu bestätigen. Jetzt ist das Add-On in Form einer Schaltfläche Outlook Attachment Sniffer zu sehen.