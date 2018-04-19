Outlook: Eigenes Feld für «Duzen oder Siezen»

Tipp fürs schnellere Zuordnen von Du/Sie: Arbeiten Sie fürs Eintragen von «Du/Sie» mit Sortierungen, die Sie schnell durchklicken können. Wenn Sie beispielsweise mit allen ArbeitskollegInnen per Du sind, sortieren Sie nach Firma und pflanzen gerade mal überall ein Ja ein. Es gibt auch ein Feld Kategorien. Vielleicht haben Sie alle Familienmitglieder in eine Kategorie gesteckt. Oder alle Freunde. Oder die Leute aus dem Verein. Oder überhaupt alle Privatkontakte. Mit all diesen ist man üblicherweise per Du. Auch nach solchen Kriterien lässt sich die Liste hin- und hersortieren, damit Sie jene, mit denen Sie per Du sind schnell richtig eingestellt haben. Zum Schluss sortieren Sie nach dem Feld Duzen, dann sehen Sie jene, die noch kein Ja/Nein tragen, alle untereinander. Gehen Sie Liste nun langsam durch und setzen Sie bei jenen, bei denen Sie sicher sind, den richtigen Eintrag.

Variante 2, bestehendes «Benutzer»-Feld: Weil das Ja/Nein-Feld ein paar Einschränkungen hat, erstellen Sie noch ein zweites, das Sie auch für Word-Serienbriefe nutzen können. Klicken Sie wieder mit rechts auf einen der Spaltentitel und greifen Sie zu Feldauswahl. Schalten Sie das Ausklappmenü oben in der Felderliste auf Alle Kontaktfelder um. Scrollen Sie ein Stück herunter. Ziehen Sie das Benutzerfeld 1 per Maus an den gewünschten Platz in Ihrer Kontakte-Liste, z.B. rechts neben den Vornamen. Falls Sie den Du/Sie-Status vorhin bereits über ein eigenes Ja/Nein-Feld namens «Duzen» zugeordnet haben, gehts jetzt recht einfach: Sortieren Sie die Kontakte-Liste per Klick auf den Duzen-Spaltentitel. Jetzt stehen alle mit Ja untereinander. Klicken Sie das «Benutzer 1»-Feld des ersten Eintrags einmal an, danach noch einmal (keinen Doppelklick machen, sondern zwei Klicks im Abstand von mind. einer halben Sekunde). Tippen Sie Du ein. Markieren Sie das und kopieren Sie es mit Ctrl+C (Strg+C). Klicken Sie das «Benutzer 1»-Feld des nächsten Eintrags an, wieder ein zweiter Klick, drücken Sie Ctrl+V (Strg+V). «Du» erscheint im Feld. So können Sie jetzt mit der Maus ein «Benutzer 1»-Feld nach dem anderen aufrufen und es per Ctrl+V mit dem vorhin kopierten «Du» füllen. Tun Sie das gleiche danach auch mit dem «Sie».