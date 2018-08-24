Outlook: Felder anpassen

Das lässt sich zum Glück sehr einfach anpassen. Klicken Sie mit rechts auf einen der Spaltentitel und gehen Sie zu Feldauswahl. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit einer Liste häufig benutzter Felder. Da sind vermutlich jene, die Sie brauchen bereits dabei. Falls nicht, lässt sich oben Häufig verwendete Felder noch aufklappen und auf etwas wie Alle Aufgabenfelder umschalten.

Platz schaffen: Soll z.B. in der Aufgabenliste eine Spalte weg, schnappen Sie sich deren Spaltentitel direkt in der Aufgabenliste und ziehen Sie diese ins Fenster Feldauswahl hinein. Die Spalte verschwindet. Entfernen Sie so alle Spalten, die Sie nicht benötigen.