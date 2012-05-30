Outlook: Hyperlink mit geschweifter Klammer

Lösung: Bei dieser Darstellung handelt es sich um die Anzeige der Feldfunktionen, wozu in Microsoft Office auch Hyperlinks gehören. Das kennen Sie vielleicht auch aus Word oder Excel.

Dann sieht ein Link so wie in diesem Screenshot aus:

Drücken Sie die Tastenkombination Alt+F9, dann haben Sie die gewünschte Link-Ansicht zurück.