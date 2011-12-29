Outlook im Hintergrund arbeiten lassen

Lösung: Mit einem komplett geschlossenen Outlook funktioniert das nicht. Aber Outlook lässt sich so einrichten, dass es sich beim Minimieren in den Systemtray (unten rechts) verzieht, statt Platz in der Taskleiste zu belegen. Bei älteren Outlook-Versionen (Outlook XP/2002 und 2003) müssen Sie zum Registry-Editor greifen, bei Outlook 2007 und 2010 geht das bequemer.

Outlook XP/2002 und 2003: Gehen Sie in Windows XP zu Start/Ausführen bzw. klicken in Vista/7 auf Start. Tippen Sie regedit.exe ein und drücken Enter. Jetzt öffnet sich der Registrierungs-Editor von Windows. Seien Sie hier bitte vorsichtig!

Bedient wird er fast wie der Explorer über eine Art Verzeichnisstruktur. Navigieren Sie in der linken Baumansicht je nach Outlook-Version zu diesem Pfad:

Outlook XP/2002:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences

Outlook 2003:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Sie sehen im Baum selbst, welche Version vorhanden ist. Sobald Sie auf den letzten Ast «Preferences» klicken, erscheinen im rechten Teil des Fensters einige Werte. Doppelklicken Sie in der Spalte «Name» auf MinToTray und geben Sie im darauf folgenden Eingabefenster den Wert 1 ein.