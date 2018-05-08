Outlook: immer Auswahl des Absendekontos anzeigen

Im Laufe der Jahre haben sich bei Ihnen vielleicht auch mehrere Mailkonten eingefunden, eins für privat, eins als «Spam-Magnet» (für Registrierung bei Onlinediensten), ein Google- oder Microsoft-Konto, ein berufliches und vielleicht noch eins für eine Vereins- oder politische Tätigkeit. Und alle Mailkonten haben Sie auf Ihrem Arbeitsrechner in Outlook eingerichtet.

Es kann zu ziemlich erheiternden oder peinlichen Momenten führen, wenn Sie etwa für eine geschäftliche Mail das falsche Absenderkonto erwischen.

Beim reinen Beantworten von Mails passiert dies aber noch kaum. Outlook verwendet für die Antwort immer jenes Mailkonto, an das die Mail geschickt worden ist. Wenn Sie also eine Mail an Ihren Geschäfts-Account erhalten, wird in Ihrer Antwort automatisch auch wieder derselbe Geschäfts-Account als Absender drinstehen.

Anders, wenn Sie eine neue Mail erstellen. Da nimmt Outlook für die Absenderinformationen jenes Konto, das Sie als Standardkonto eingerichtet haben oder jenes Konto, das gerade markiert ist. Verwirrend? Hier die Tipps zu diesen Themen, basierend auf Outlook 2016 (in anderen Versionen funktioniert es ähnlich):

Von Fall zu Fall das Absendekonto wählen

Outlook-Standardkonto ändern

Outlook soll bei neuen Mails immer eine Auswahl des Absendekontos anzeigen

Von Fall zu Fall das Absendekonto wählen

Wenn Sie in Outlook eine neue Mail erstellen, greift Outlook beim Absendekonto normalerweise zum Standardkonto (siehe nächsten Tipp). Sie können das Konto im Ausklappmenü noch ändern, falls Sie es rechtzeitig merken. Alternativ klicken Sie vorher den Posteingang jenes Kontos an, von dem aus Sie die Mail schicken wollen, z.B. Ihr zweites Konto. Wenn Sie jetzt auf Ctrl+N (Strg+N) drücken, um eine neue Mail zu verfassen, setzt Outlook jenes in den Absender. Das ist doch sehr praktisch.