Outlook-Kalender automatisch mit Windows starten

Dazu tragen Sie Outlook mit Startparameter in das Menü "Autostart" ein: Wenn Sie im Menü "Start" auf "Programme" gehen, sehen Sie das Untermenü "Autostart". Suchen Sie nun die Verknüpfung "Microsoft Outlook", klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und ziehen Sie sie mit gedrückter rechter Maustaste in das "Autostart"-Menü. Dann lassen Sie die Maustaste los und wählen im Kontextmenü "Hierher kopieren". Die Verknüpfung zu Outlook wird nun im Autostart abgelegt, das heisst, dass Outlook bei jedem Start von Windows automatisch mit gestartet wird.

Um nun zu erreichen, dass der Kalender geöffnet wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung zu Outlook im Autostart und wählen Sie im Kontextmenü die "Eigenschaften". Im Feld "Ziel" tragen Sie hinter dem Programmpfad den folgenden Parameter ein:

/select outlook:calendar