Outlook: Kollegen-Kalender öffnen und zu einer Ansicht verschmelzen

Kalender, die Sie bereits einmal geöffnet hatten, finden Sie in Ihrer Kalenderansicht übrigens meistens unten rechts via Freigegebene Kalender. Dort können Sie die gewünschten Kalender einfach anhaken. Die Kalender öffnen sich in mehreren Spalten nebeneinander mit verschiedenen Farben.

Aber was, wenn Sie die Kalender lieber zu einer einzigen Kalenderansicht vereinen wollen? Sie hätten gerne – ganz, wie Sie es etwa von Google kennen – nur eine Spalte, in der aber nebst Ihren auch die Termine Ihrer drei Kollegen erscheinen.

Betrachten Sie die vier Spalten. Oberhalb des Wochentags steht jeweils der Name des Kalenderbesitzers, hier sind es Vreni, Peter und Hanna. Klicken Sie auf den unscheinbaren, nach links weisenden Pfeil, der sich direkt vor diesen Namen befindet. Damit werden die Kalender in Ihren eigenen (bzw. Hans') Kalender integriert. Die Namen und Pfeile bleiben, allerdings zeigen die Pfeile jetzt in die andere Richtung. Falls Sie einen davon wieder auslagern wollen, tuts ein Klick auf den jetzt nach rechts zeigenden Pfeil.