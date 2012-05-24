Outlook-Kontakte aus Excel importieren

Lösung: Das schwierigste bei dieser Aufgabe ist das Aufbereiten der Adressliste mitsamt dem Zuordnen der passenden Feldnamen. Outlook 2010 enthält nämlich satte 92 verschiedene mögliche Datenfelder. Da kommt schnell einmal Verwirrung auf, welche Excel-Spalte am Ende in welchem Kontakte-Feld landet. Zwar böte Outlook beim Import eine Zuordnungsfunktion. Aber auch die stiftet erfahrungsgemäss eher Verwirrung statt Hilfe.

Wenn die Excel-Tabelle perfekt auf die Outlook-Bedürfnisse zugeschnitten ist, dann klappt der Import reibungslos. Stecken Sie deshalb die Arbeit nicht ins Importieren, sondern ins Aufbereiten der zu importierenden Daten. Machen Sie sich erst darüber schlau, wie die von Ihnen genutzten Felder in Excel heissen müssen. Erstellen Sie hierfür in Outlook einen Beispielkontakt, der in allen Feldern, die Sie benutzen wollen, Daten enthält. Also etwa so wie im Screenshot.

Exportieren Sie Ihre bestehenden Outlook-Kontakte am besten in eine XLS-Datei. Die Überlegung hierbei: Das Format, in welchem Outlook die Daten exportiert, wird auch für den Import in Ordnung sein. Öffnen Sie hierfür Datei/Optionen/Erweitert und gehen zu Exportieren. Wählen Sie «In Datei exportieren». Beim zu erstellenden Dateityp greifen Sie zu «Microsoft Excel 97-2003». Markieren Sie nun den Ordner Kontakte. Nach dem Klick auf Weiter legen Sie via Durchsuchen fest, wohin die Datei gespeichert wird, z.B. unter dem Namen «OL2010Beispielkontakt.xls» auf dem Desktop. Jetzt gehts zu Weiter und Fertigstellen, dann wird die Datei erzeugt.

Öffnen Sie die so erstellte Musterdatei in Excel. Anhand Ihres Beispielkontakts können Sie nun sehen, wie die Spalten heissen. Öffnen Sie jetzt nebenher die Excel-Tabelle mit den zu importierenden Adressen (oder eine Kopie davon). Gehen Sie via Ansicht zu Alle anordnen/Horizontal, damit Excel beide Dateien im gleichen Fenster anzeigt.