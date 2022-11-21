21. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.
Outlook
Outlook für macOS: Font ändern – so gehts
Outlook unter macOS arbeitet standardmässig mit Calibri. Das kann man aber ändern – ohne Auswirkungen auf andere Programme.
Wenn Sie im Outlook-Alltag für etwas Abwechslung sorgen möchten, können Sie beispielsweise die Schriftart ändern. Dann kommen die Texte in Mails neu daher. So gehts:
- Klicken Sie auf das Outlook-Menü und wählen Sie Einstellungen
- Wählen Sie den Punkt Schriftarten
- Wählen Sie nun, ob die neue Schriftart für von Ihnen verfasste Mails gilt, oder auch für jene, die Sie nur weiterleiten
- Sie können nun den Font, aber auch Schriftschnitt, Grösse und Effekte bestimmen. Also etwa kursiv, fett, unterstrichen und vieles mehr
- Unter dem Reiter Erweitert gibts noch Optionen zur erweiterten Typografie oder etwa dem Zeichenabstand
- Im darunterliegenden Drop-Down-Menü können Sie zudem noch die Schriftart für die Vorschau bestimmen
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