24. Nov 2015
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook: Mail-Adressen-Cache leeren
Das E-Mail-Programm von Microsoft speichert alle benutzten E-Mail-Adressen. So wird man diese wieder los.
Alle E-Mail-Adressen werden von Outlook im Cache gespeichert. Das kann insofern nerven, als dass Outlook dann diese Adressen immer wieder vorschlägt, wenn man eigentlich eine andere eingeben möchte. So können Sie den Cache (nicht aber das Adressbuch!) leeren.
- Wählen Sie den Reiter Datei.
- Klicken Sie auf den Menüpunkt Optionen/E-Mail.
- Scrollen Sie in der rechten Spalte bis zum Punkt Nachrichten senden.
- Beim Untermenü Beim Ausfüllen der Zeilen An, Cc und Bcc Namen mithilfe der AutoVervollständigen-Liste vorschlagen gibt es den Button AutoVervollständigen leeren. Klicken Sie auf diesen Button.
- Starten Sie Outlook neu.
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