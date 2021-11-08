Outlook Mobile: Empfänger einfach von «An» zu «Cc» oder «Bcc» ändern – so gehts

Sie haben einen Kollegen oder die Chefin bereits als Empfänger eingetippt, diese Person soll nun aber stattdessen ins Feld «Cc» oder «Bcc» – ohne auf dem kleinen Handy-Bildschirm nochmals getippt oder ausgewählt zu werden.

Das geht mit der aktuellen mobilen Outlook-Version deutlich schneller. Klappen Sie den kleinen Winkel rechts der ausgewählten Adresse auf, um die Felder CC und BCC einzublenden. Tippen Sie etwas länger auf die bereits ausgewählte Adresse, um sie abzulösen. Nun schieben Sie diese im gleichen Vorgang direkt mit dem Finger ins gewünschte andere Feld. Wie das aussieht, sehen Sie unten im Video.