23. Nov 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook Nachrichten sofort senden
Wenn ich ein Mail verschicken will und auf «Senden» klicke, geht es in den Postausgang und wird nicht verschickt. Erst wenn ich auf «Senden/Empfangen» klicke, geht die Post ab.
Das liegt an den Einstellungen in den Outlook-Optionen. Sie können dort angeben, ob Sie Mails bei bestehender Verbindung sofort verschicken wollen oder nicht.
Rufen Sie auf: "Extras/Optionen.../E-Mail-Übertragung".
Setzen Sie das Häkchen vor "Bei bestehender Verbindung Nachrichten sofort senden". Bestätigen Sie mit "OK", und ab nun werden Ihre Nachrichten sofort verschickt, wenn Sie nach dem Schreiben der Mail auf "Senden" klicken.
Hinweis: Dies funktioniert natürlich nur, wenn tatsächlich eine Verbindung besteht. Arbeiten Sie offline, werden die Mails auch weiterhin im Postausgang gelagert, bis Sie das nächste Mail eine Internetverbindung herstellen, und erst dann versandt.
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