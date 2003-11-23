Outlook Nachrichten sofort senden

Setzen Sie das Häkchen vor "Bei bestehender Verbindung Nachrichten sofort senden". Bestätigen Sie mit "OK", und ab nun werden Ihre Nachrichten sofort verschickt, wenn Sie nach dem Schreiben der Mail auf "Senden" klicken.

Hinweis: Dies funktioniert natürlich nur, wenn tatsächlich eine Verbindung besteht. Arbeiten Sie offline, werden die Mails auch weiterhin im Postausgang gelagert, bis Sie das nächste Mail eine Internetverbindung herstellen, und erst dann versandt.