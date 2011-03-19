19. Mär 2011
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook: Nicht druckbare Zeichen deaktivieren
Problem: Wenn ich eine Mail verfasse, erscheinen darin nicht nur die eigentlichen Buchstaben, sondern auch die nicht druckbaren Zeichen, wie z.B. die Absatzmarken und die Punkte bei den Leerzeichen. Wie mache ich diese Einstellung in Outlook wieder rückgängig?
Lösung: Am schnellsten geht das Ein- und Ausblenden dieser nicht druckbaren Zeichen in allen Outlook-Versionen mit der Tastenkombination Ctrl+Shift+* (D-Tastatur: Strg+Umschalt+*).
Alternativ greifen Sie in Outlook 2007/2010 unter Text formatieren zum entsprechenden Icon, das Sie rechts neben dem Sortiersymbol «A-Z» entdecken. In Outlook 2003 finden Sie das Icon nur, wenn Sie via Ansicht/Symbolleisten noch jene namens Standard einblenden. (PCtipp-Forum)
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