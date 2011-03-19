Outlook: Nicht druckbare Zeichen deaktivieren

Lösung: Am schnellsten geht das Ein- und Ausblenden dieser nicht druckbaren Zeichen in allen Outlook-Versionen mit der Tastenkombination Ctrl+Shift+* (D-Tastatur: Strg+Umschalt+*).

Alternativ greifen Sie in Outlook 2007/2010 unter Text formatieren zum entsprechenden Icon, das Sie rechts neben dem Sortiersymbol «A-Z» entdecken. In Outlook 2003 finden Sie das Icon nur, wenn Sie via Ansicht/Symbolleisten noch jene namens Standard einblenden. (PCtipp-Forum)