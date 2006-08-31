Outlook: Nur Notizen übertragen

Klicken Sie auf "Weiter" und wählen Sie nun das Format für die zu exportierende Datei aus. Sie können die Daten in verschiedenen Formaten exportieren, je nachdem, wie Sie sie danach weiterverwenden wollen. Wollen Sie die Daten in Excel speichern und weiterverarbeiten, wählen Sie das Excel-Format, für einen universellen Export, den Sie in praktisch jedem Programm wieder einlesen können, wählen Sie "Kommagetrennte Werte" usw.

Da Sie Ihre Notizen wieder in Outlook einlesen wollen, ist es am einfachsten, die Notizen im Outlook-Format zu belassen, also eine kleine PST-Datei zu erzeugen, die ausschliesslich Ihre Notizen enthält. Deshalb haben wir dieses Format hier ausgewählt: