Outlook: Alle privaten Termine auswählen

Gehen Sie dazu in den Kalender und hangeln Sie sich durch das Menü "Ansicht/Anordnen nach/Aktuelle Ansicht/Alle Termine" durch. Jetzt stehen alle Termin in einer Liste untereinander. Bemühen Sie erneut das Menü "Ansicht", klicken Sie diesmal unter "Anordnen nach" auf "Benutzerdefiniert...". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Felder...". [3m] In den verfügbaren Feldern suchen Sie das Feld "Vertraulichkeit", markieren Sie das und fügen Sie es den anzuzeigenden Feldern hinzu. [4m] Sortieren Sie die Terminliste nun nach dem Feld "Vertraulichkeit", indem Sie auf die Kopfzeile klicken. [5m] Jetzt stehen alle privaten Termine untereinander, markieren Sie alle und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Im Kontextmenü wählen Sie "Elemente weiterleiten". [6m] Die neue Mail, die Outlook erstellt hat, enthält im Anhang alle markierten Termine. [7m] Diese Mail brauchen Sie nur noch an Ihre Adresse nach Hause zu schicken.