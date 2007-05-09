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PCtipp Redaktion
9. Mai 2007
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook: Alle privaten Termine auswählen

Ich habe hauptsächlich im Geschäftskalender private Termine eingetragen, diese auch so eingefärbt (grün) und auch so markiert (mit dem Häckchen rechts unten). Jetzt möchte ich gern alle privaten Termine nach Hause senden (z.B. per E-Mail). Am Schluss möchte ich alle im Geschäft als privat eingetragenen Termine zu Hause im Kalender eingepflegt haben. Wie mache ich das, ohne jeden einzelnen Termin einzeln versenden zu müssen?
© Quelle: PCtipp.ch

Sie können die Kalenderansicht im Outlook so anpassen, dass alle als "privat" gekennzeichneten Termine in einer Liste angezeigt werden. Dann brauchen Sie nur noch alle zu markieren und können Sie in einem Zug per E-Mail versenden.

© Quelle: PCtipp.ch

Gehen Sie dazu in den Kalender und hangeln Sie sich durch das Menü "Ansicht/Anordnen nach/Aktuelle Ansicht/Alle Termine" durch. Jetzt stehen alle Termin in einer Liste untereinander. Bemühen Sie erneut das Menü "Ansicht", klicken Sie diesmal unter "Anordnen nach" auf "Benutzerdefiniert...". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Felder...". [3m] In den verfügbaren Feldern suchen Sie das Feld "Vertraulichkeit", markieren Sie das und fügen Sie es den anzuzeigenden Feldern hinzu. [4m] Sortieren Sie die Terminliste nun nach dem Feld "Vertraulichkeit", indem Sie auf die Kopfzeile klicken. [5m] Jetzt stehen alle privaten Termine untereinander, markieren Sie alle und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Im Kontextmenü wählen Sie "Elemente weiterleiten". [6m] Die neue Mail, die Outlook erstellt hat, enthält im Anhang alle markierten Termine. [7m] Diese Mail brauchen Sie nur noch an Ihre Adresse nach Hause zu schicken.

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