Outlook: Regelfehler wegen zu wenig Speicher

Sie erhalten viele Mails, die Outlook für Sie automatisch in bestimmte Ordner verschieben soll. Sie haben für jede dieser Mails eine Regel erstellt. Das ist schliesslich einfach: Da tut's ein Rechtsklick auf die Mail, im Kontextmenü gehts via Regeln zu Nachrichten von XY immer verschieben. Und schon lässt sich festlegen, wohin Outlook die Mail jeweils verschieben soll.

Das kann jahrelang gut gehen, während Sie eine Regel um die andere erstellen. Aber irgendwann nervt Outlook mit einer Fehlermeldung: «Mindestens eine Regel kann nicht in Microsoft Exchange hochgeladen werden und wurde deaktiviert. Die Ursache sind möglicherweise nicht unterstützte Parameter oder mangelnder Speicherplatz».

Hinweis: Der erwähnte Fehler kann mit einem Outlook-Bug in Verbindung stehen, über den wir hier berichtet haben. Prüfen Sie also zuerst, ob Sie all Ihre Office-Updates installiert haben. Vielleicht hilft das bereits.

Lösung: Was Microsoft Ihnen unterschlägt, ist die wichtige Information, welcher Speicherplatz denn damit gemeint ist. Die meisten User vermuten daher ein Problem mit der Postfachkontogrösse oder vielleicht einer maximalen Grösse der Zielordner. Ein tüchtiges Ausmisten mag zwar allgemein der Performance von Outlook helfen, aber das Problem mit den Regeln wird damit nicht gelöst. Der Grund: Die Fehlermeldung meint mit «mangelndem Speicherplatz» die maximale Grösse des Speichers für Posteingangsregeln. Und dieser beträgt (je nach Konfiguration des Exchange-Servers) maximal schlappe 256 Kilobytes pro User.