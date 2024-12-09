Outlook: Regeln zusammenfassen

Doch zurück zum Add-in. Nach dessen Nutzung ist die Anzahl Regeln auf einen Bruchteil geschrumpft. Das Add-in hat jetzt nicht einfach Regeln gelöscht, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht. Doppelklickt man eine der verbleibenden Regeln, sehen Sie, dass es zum Beispiel mehrere Absender zusammengefasst hat, im Stil von «Ist der Absender a oder b oder c, dann verschiebe in den PR-Ordner». Sie können die Regeln hier noch mit anderen Titeln versehen und vielleicht noch weitere Optimierungen vornehmen. Klicken Sie auf Save all rules, um die Regeln im neusten Zustand zu speichern. Dies schreibt diese in die Outlook-eigene Regelverwaltung zurück.

Wenn Sie vorhaben, ab sofort jeweils die bestehenden Regeln zu ergänzen, statt neue zu erstellen, kann das Add-in jetzt wieder weg. Tipps zum Erstellen und Anpassen bestehender Regeln finden Sie hier.

Zum Entfernen des Add-ins schliessen Sie Outlook via Datei/Beenden. Öffnen Sie Systemsteuerung/Programme und Features. Klicken Sie in der Liste erst auf Sperry Software - Power Rules Manager (x64), anschliessend auf Deinstallieren. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen des Systems. Wenn Sie Outlook danach wieder starten, ist der Sperry-Software-Reiter verschwunden. Begutachten Sie den Stand der Dinge im Reiter Start via Verschieben/Regeln/Regeln und Benachrichtigungen verwalten, sind die mit dem Add-in aufgeräumten und zusammengefassten Regeln nach wie vor vorhanden.

Ich empfehle, diese jetzt noch einmal zu sichern. Klicken Sie hierfür im Regelfenster auf Optionen und erstellen Sie via Regeln exportieren ein frisches Backup.

Kommentar der Autorin

Ich kann es nicht anders sagen: Outlooks Regelverwaltung ist eine Schande für ein Mailprogramm, das weltweit Millionen von Anwendern bei der Arbeit verwenden müssen. Es kostet die Usergemeinde immer wieder Nerven – und dies schon seit Jahrzehnten. So zum Beispiel mit Regelfehlern, teilweise, weil man angeblich «zu wenig Speicher» habe. Es ist auch in so ziemlich jeder anderen Hinsicht kaum effizient zu gebrauchen: Bei geöffnetem Regelfenster können Sie nicht einmal zu einem Mailfenster wechseln, um von dort eine Mailadresse zu kopieren!

Funktionen, wie das Zusammenfassen von Regeln, wie sie im Add-in angeboten werden, gehörten eigentlich direkt in die Anwendung. Doch statt eine von den meisten Outlook-Usern täglich benötigte Funktion endlich brauchbar zu machen, stopft Microsoft lieber immer mehr völlig andere Funktionen in ihre Software. Die Prioritäten in Redmond bedürfen einer Neubewertung.