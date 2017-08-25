Outlook: Signaturen sortieren und deren Text kopieren

Viele Anwender benutzen Outlook nicht nur für geschäftliche, sondern auch für private oder Vereinsmails. Da ist es nützlich, verschiedene Signaturen zur Hand zu haben. Aber beim Umgang mit Signaturen stellen sich manchen Nutzern zwei Probleme: Der Text bestehender Signaturen lässt sich nur schwer markieren, etwa um ihn zu kopieren. Und wie können Sie mehrere Signaturen denn überhaupt sortieren?

Problem 1: Text markieren

Klingt nach etwas sehr Banalem – kann aber ungeübte Nutzer durchaus zur Verzweiflung bringen. Denn wie bekommen Sie beim Bearbeiten einer Signatur deren Text markiert? Öffnen Sie einmal mit Ctrl+N (De-Tastaturen: Strg+N) eine leere Mail. Gehen Sie via Nachricht zu Einfügen, klappen Sie Signatur auf und wählen Sie Signaturen. Jetzt haben Sie hier vielleicht eine Signatur, deren Text Sie kopieren wollen, um ihn in eine weitere, ähnliche Signatur einzufügen. Und das sollte doch wirklich ein Leichtes sein: Einmal mit der Maus anmalen, Ctrl+C (De-Tastaturen: Strg+C) drücken, fertig. Oder reinklicken, Ctrl+A drücken (De-Tastaturen: Strg+A), Ctrl+C drücken, fertig.

Denkste! Zumindest in den bei uns vorhandenen Outlook-Versionen 2016/365 ist das nicht so einfach. Sie können in der Signatur den Cursor an eine Stelle setzen und drauflos schreiben oder löschen. Aber Sie können den Signaturtext nicht einfach per Maus oder per Ctrl+A markieren. Es tut sich einfach nichts. So gehts trotzdem: Setzen Sie den Cursor in die Signatur. Drücken Sie Ctrl+Home, um ihn ganz zum Textanfang zu schicken. Drücken und halten Sie Shift (Umschalt), während Sie per Maus ganz an den Schluss der Signatur klicken. Alles dazwischen wird jetzt markiert und lässt sich mit Ctrl+C kopieren. Alternativ gehts mit Ctrl+Home wieder an den Anfang. Drücken und halten Sie Shift+Ctrl und drücken Sie die End-Taste. Auch so wird alles markiert und lässt sich mit Ctrl+C kopieren.

Gehen Sie zu Neu, tippen Sie einen Namen für die neue Signatur ein, setzen Sie den Cursor ins noch leere Signaturfeld und drücken Sie Ctrl+V. Jetzt erscheint die kopierte Signatur und lässt sich bearbeiten.