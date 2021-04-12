Outlook: So benutzen Sie den Suchordner und die «Erweiterte Suche»

Und damit Sie die erweiterte Suche nicht jedes Mal so mühselig hervorkramen müssen, stecken Sie die Funktion in die Schnellzugriffsleiste: Klicken Sie mit rechts auf ein beliebiges Element in einem Ihrer Menübänder. Gehen Sie zu Menüband anpassen. Wechseln Sie in der ganz linken Spalte zu Symbolleiste für den Schnellzugriff. Bei Häufig verwendete Befehle wechseln Sie zu Alle Befehle. Scrollen Sie zu Erweiterte Suche, klicken Sie jenes an und schubsen Sie es via Hinzufügen in die rechte Spalte. Nach dem Klick auf OK erscheint ein Zahnrad-Icon mit Lupe oben links im Outlook-Fenster, über welches Sie die Erweiterte Suche in Zukunft direkt aufrufen können.

Die erweiterte Suche ist vielleicht etwas knapp an Möglichkeiten. Ausserdem müssen Sie die gesamte Suche wiederholen, wenn Sie einen Suchparameter vergessen haben. Darum eignet sich für so manches der Outlook-Suchordner viel besser. Lesen Sie die Tipps hierzu auf der nächsten Seite.

Noch besser suchen: Suchordner benutzen!

Wem die erweiterte Suche zu hakelig ist und wer einen Suchvorgang gerne nachkorrigieren oder später nochmals durchführen möchte, der greift besser zum

Scrollen Sie in der linken Spalte (da, wo Ihre ganzen Outlook-Ordner sind) ein ziemliches Stück nach unten. Klicken Sie mit rechts auf Suchordner und greifen Sie zu Neuer Suchordner. Wählen Sie darin ganz unten Benutzerdefinierten Suchordner erstellen. Klicken Sie darunter auf Auswählen.