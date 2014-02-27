Outlook: Standardvorlage für Mail einrichten

Lösung: Das Einfachste ist auf jeden Fall eine Kombination aus «Briefpapier» und Signatur. Damit entspricht jede neue Mail Ihren rudimentären Vorgaben. Der allfällige Nachteil: Ausser Schriftart, Schriftfarbe, Schriftgrösse und Signatur können Sie keine feststehenden Inhalte mitgeben. Also keine weiteren Gestaltungselemente wie Hintergrund, Absatzformate, Tabellen oder Ähnliches. Für die meisten Nutzer dürfte das jedoch reichen.

Gehen Sie in Outlook 2010/2013 zu Datei/Optionen. Klicken Sie in der linken Spalte auf E-Mail und im grossen rechten Bereich auf die Schaltfläche Briefpapier und Schriftarten. Sie hätten im Reiter Persönliches Briefpapier gleich zuoberst die Möglichkeit, eines der bestehenden Designs auszuwählen. Tun Sie das nur, wenn Sie eines finden, das Ihnen als Ganzes gefällt. Die Designs lassen sich in den Einzelheiten leider nicht individuell anpassen. Verzichten Sie am besten sowieso auf ein Briefpapier mit Bildhintergrund, denn das kommt im professionellen Umfeld oft nicht besonders gut an. Leider ist es auch nicht möglich, hier ein benutzerdefiniertes Design abzulegen.

Geht es Ihnen nur um die Schrift? Die können Sie auch so ändern. Überspringen Sie das Design und widmen Sie sich bei «Zum Verfassen einer Nachricht» der Schriftart. Hier können Sie eine Schriftart, Farbe und Grösse festlegen. Denken Sie daran, eine Schrift zu verwenden, die auf den meisten PCs vorkommt. Andernfalls wird die Mail beim Empfänger unter Umständen fehlerhaft dargestellt, weil dessen Mailprogramm sich eine Ersatzschrift suchen muss. Welche das ist, liegt ausserhalb Ihrer Kontrolle. Gleich darunter finden Sie auch «Zum Antworten und Weiterleiten einer Nachricht». Stellen Sie auch hier die gewünschte Schrift ein.