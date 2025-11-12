Outlook-Termine im Google-Kalender anzeigen

Besonders, wer ein Android-Smartphone besitzt, führt den persönlichen Terminkalender oft im Google-Kalender, während die Geschäftstermine im Firmen-Office-Konto stecken und via Outlook verwaltet werden.

Wer diese Trennung zwischen Privatleben und Arbeit aufrechterhalten möchte, steht vor einem kleinen Problem: Wenn Sie beispielsweise im Google-Kalender Ihren Zahnarzt-Termin planen, möchten Sie gleich sehen, an welchen Tagen es aus Sicht der beruflichen Termine am besten gehen würde. Ein direktes Synchronisieren der beiden Kalender ist mit Bordmitteln nicht möglich. Aber Sie können Ihren Office.com-Kalender über einen Link freigeben, damit Sie die Termine im Google-Konto ebenfalls im Auge haben.

Lösung: Loggen Sie sich via office.com in Ihr Office-Konto ein. Wechseln Sie zu Kalender. Klicken Sie oben aufs Zahnrad-Symbol und anschliessend in der rechten Spalte auf Alle Outlook-Einstellungen anzeigen.

Klicken Sie nun auf Geteilte Kalender. Bei Einen Kalender veröffentlichen wählen Sie Ihren Kalender aus. Legen Sie dahinter fest, ob Sie alle Details, nur Titel und Orte oder bloss die Zeiten, in denen Sie beschäftigt sind, sehen wollen. Klicken Sie auf Veröffentlichen.