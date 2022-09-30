Outlook/Thunderbird: Einen ganzen Mail-Ordner weiterleiten

Gehen Sie zu Datei/Öffnen und exportieren/Importieren/Exportieren. Wählen Sie In Datei exportieren und klicken Sie auf Weiter. Greifen Sie zu Outlook-Datendatei (.pst). Nach dem nächsten Weiter-Klick wählen Sie den Mailordner aus, den Sie weiterreichen wollen. Sollten auch Unterordner mitgeliefert werden, stellen Sie sicher, dass das entsprechende Kästchen aktiviert ist. Noch einmal auf Weiter geklickt, wählen Sie via Durchsuchen den Speicherort für die .pst-Datei aus. Ob Sie ein Kennwort zum Öffnen hinzufügen, bleibt Ihnen überlassen. Falls Sie eins setzen, sollten Sie es eventuell auf einem anderem Kommunikationsweg übermitteln. Im Zweifelsfall lassen Sie das Kennwort weg. Klicken Sie auf OK, exportiert Outlook den gewählten Ordner in eine .pst-Datei. Die können Sie nun über eine OneDrive-Freigabe oder als Outlook-Mailanhang (sofern nicht zu gross) versenden.

Das Importieren am Zielort: Speichern Sie die erhaltene .pst-Datei auf Ihre Festplatte. Nun erfolgt das Importieren ebenfalls via Datei/Öffnen und exportieren/Importieren/Exportieren. Wählen Sie hier Aus anderen Programmen oder Dateien importieren. Nach dem Weiter-Klick greifen Sie zu Outlook-Datendatei (.pst). Klicken Sie sich zum Ordner durch, in dem Sie die .pst-Datei abgelegt haben und schnappen Sie sich die Datei. Klappen Sie den Ordner auf, aus dem Sie importieren wollen.

Aufgepasst: Wenn Sie auf Fertig stellen klicken, werden die Mails in denselben Ordner importiert, aus dem sie exportiert wurden. Wenn noch kein Ordner mit dem gleichen Namen besteht, erstellt Outlook einen neuen Ordner und importiert die Mails in diesen.

Wollen Sie lieber einen eigenen Ordner verwenden, den Sie selbst erstellt haben? Klicken Sie diesen zuerst an, bevor Sie den Importvorgang starten. Wählen Sie die Option Elemente in den aktuellen Ordner importieren, dann legt Outlook die Mails in dem Ordner ab, der in der linken Spalte gerade angeklickt ist.

Auch das ist eine durchaus gängige Methode, obwohl sie auch einen nervigen Nachteil hat.

Verwenden Sie Outlook, erstellen Sie zum Beispiel auf dem Desktop einen neuen, leeren Ordner – wir nennen ihn Testmails – und öffnen Sie ihn. Markieren Sie in Outlook alle Mails, die Sie weitergeben wollen. Ziehen Sie die Mails mit gedrückter normaler (linker) Maustaste aus Outlook heraus und lassen Sie diese im Testmails-Ordner fallen. Outlook speichert jetzt darin alle Mails als separate Maildateien.

Erstellen Sie via Rechtsklick und Neu einen Zip-komprimierten Ordner. Geben Sie ihm einen aussagekräftigen Namen. Damit haben Sie eine leere Zip-Datei. Öffnen Sie nun nebeneinander den Explorer-Ordner mit den Mails sowie die noch leere Zip-Datei. Markieren Sie alle Mails im Explorer-Fenster und ziehen Sie diese per Maus in die Zip-Datei.

In Thunderbird können Sie auf einen Zwischenschritt verzichten: Erstellen Sie z. B. auf dem Desktop einen Zip-komprimierten Ordner. Ziehen Sie die gewünschten Mails direkt aus Thunderbird dort hinein.

Aufgepasst! Es gibt Sonderzeichen, die in Dateinamen nicht vorkommen dürfen, wenn Sie diese unter Windows in eine Zip-Datei verfrachten. Ist zum Beispiel ein Gedankenstrich «–» vorhanden, meckert Windows. Das gilt hier sowohl für Thunderbird als auch Outlook; die Schuld liegt bei Windows bzw. dessen Zip-Implementierung.