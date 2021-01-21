Outlook treibt User mit Regelfehlern in den Wahnsinn

Was, wenns nicht hilft?

Wenn das Update nicht hilft, könnte es in der Tat am Speicherplatz liegen. Hiermit ist aber nicht der Speicherplatz für Mails gemeint, sondern die maximal 256 Kilobytes, die Ihre Regeln belegen dürfen. Den Artikel hierzu finden Sie hier

Hilft weder das Update, noch liegt es am Umfang Ihrer Regeln, könnten theoretisch tatsächlich zwei verschiedene Regelsätze zum erwähnten Fehler führen. Und es ist wirklich so, wie Microsoft schreibt: Die Regeln auf dem Server sind zu bevorzugen. Schon ganz einfach deshalb, weil Sie damit sicherstellen, dass die Mails gleich einsortiert werden, auch wenn Sie Outlook auf einem anderen Computer nutzen.

Wenn die Installation des Updates nicht helfen sollte, löschen Sie die lokalen Regeln einmal manuell. Vielleicht sichern Sie diese vorher (hier der Tipp dazu). Das anschliessende Löschen geht am besten so: Beenden Sie Outlook via Datei/Beenden. Warten Sie einige Sekunden. Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie cmd ein und drücken Sie Enter, um ein Konsolenfenster zu öffnen.

Tippen Sie Folgendes in einer Zeile ein; achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise inkl. Sonder- und Leerzeichen: