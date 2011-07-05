Outlook: Verteilerliste aus Mail kopieren

Lösung: Das ist machbar, siehe auch diesen Beitrag bei Microsoft.

Im Detail funktioniert das zum Beispiel in Outlook 2007 wie folgt: Öffnen Sie die Mail, markieren Sie alle Adressen, entweder mit Shift+Pfeiltaste oder mit Ctrl+A. Klicken Sie mit Rechts hinein und wählen Sie Kopieren. Wechseln Sie zur Outlook Hauptübersicht oder zu den Kontakten. Übers Menü Datei/Neu gehts jetzt zu Verteilerliste.

Verpassen Sie der Verteilerliste einen Namen und gehen Sie oben zu Mitglieder auswählen. Im unteren Teil finden Sie das Feld «Mitglieder». Klicken Sie hinein und drücken Sie Ctrl+V oder benutzen Sie die rechte Maustaste und wählen Einfügen. Noch auf OK klicken, dann sind die Adressen drin. (PCtipp-Forum)