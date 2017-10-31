31. Okt 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook: Wie erstelle ich einen Serientermin?
Wiederkehrende Termine in Outlook – so gehts!
Sie haben jeden dritten Freitag im Monat eine Sitzung? Oder müssen den Filius jeden Mittwoch um 17 Uhr vom Fussballtraining abholen? So setzen Sie sich (und anderen) einen Serientermin.
- Klicken Sie auf Neue Elemente, danach auf Termin.
- Klicken Sie auf das Icon Serientyp.
- Bestimmen Sie Uhrzeit, Tage, Intervall und Start- bzw. Endzeit.
- Klicken Sie auf OK.
- Möchten Sie den Termin weiteren Personen schicken, klicken Sie auf Teilnehmer einladen und tippen dann die E-Mail-Adressen ein.
- Klicken Sie auf Speichern und schliessen.
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