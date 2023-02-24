P+Rail-App: Parkplatz im Voraus reservieren

Sind Sie zeitlich knapp dran, wollten wie üblich das Auto am Bahnhof stehen lassen und dann mit dem ÖV in die Stadt? Da schnappt ihnen jemand den letzten Parkplatz weg. Ärgerlich! Die mühsame Parkplatzsuche zu Stosszeiten wird entspannter, wenn Sie in der P+Rail-App der SBB einen Parkplatz im Voraus reservieren. Denn neu kann man direkt aus der P+-Rail-App auf die Reservations-Webseite gelangen und einen der 30 Reservationsstandorte wählen.

Hinweis 1: Hierfür müssen Sie mit Ihrem SwissPass eingeloggt sein. Dieser Dienst ist kostenpflichtig und kostete bei der Autorin Fr. 7.50.

Tippen Sie in der P+Rail-App auf das Hamburger-Menü (oben links) Wählen Sie Reservation. Nun werden Sie auf die Reservations-Webseite umgeleitet. Wählen Sie den gewünschten Parkplatz aus (es gibt derzeit 30). Beim Ausprobieren wurde die Autorin nach Handynummer und Autokennzeichen gefragt. Tippen Sie auf Weiter. Wählen Sie erneut den Standort. Nun können Sie diesen P+Rail-Parkplatz reservieren. Wählen Sie Datum und Uhrzeit. Tippen Sie auf Weiter. Sie werden gefragt, ob Sie für die gewünschte Dauer schon ein Ticket besitzen. Auch dies können Sie per Klicken auf Nein gleich kaufen. Klicken Sie auf Weiter zur Zahlung.

Zusatztipp: Die Standorte der P+Rail-Parkplätze an Bahnhöfen finden Sie auch über diesen Link. An einigen Standorten können Sie Ihren Parkplatz schon im Vorfeld reservieren und sich so einen Parkplatz sichern. Mehr dazu finden Sie auf dieser Standort-Webseite.

Hinweis 2: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und er P+Rail-App-Version 2.13.5-prod durchgeführt.

Die P+Rail-App der SBB ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Einer der Vorteile der App ist zudem, dass man das Parkticket spontan verlängern kann, wenns mal später wird als geplant. Das Billett kann bis maximal sieben Tage gelöst werden.

Wie Sie Ihr Parkbillett mit der P+Rail-App bezahlen, ist hier erklärt, so richten Sie Ihren bevorzugten Parkplatz als Favorit ein.