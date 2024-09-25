Alles für den PC

Externe Speichermedien bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Daten sicher und flexibel zu speichern. Ob für die Sicherung wichtiger Dokumente, das Archivieren von Fotos und Videos oder den Transport grosser Dateien – externe Speicher in Form von HDDs, SSDs, USB-Sticks und SD-Karten sind allesamt nützliche Helfer. Klassische HDDs (Hard Disk Drives) bieten grosse Speicherkapazitäten zu günstigen Preisen. Sie sind, im Gegensatz zu SSDs, jedoch anfälliger für Stösse und Vibrationen. SSDs (Solid State Drives) sind schneller als HDDs, da sie auf Flash-Speicher basieren. Sie sind robuster und leiser, haben aber in der Regel eine (noch) geringere Speicherkapazität pro Franken und sind deshalb teurer. USB-Sticks sind nochmals portabler und so ideal für den Transport. Die Speicherkapazität ist jedoch begrenzt. Hauptsächlich für Kameras und Smartphones gedacht, können SD-Karten auch in entsprechenden Lesegeräten/Einschubslots an PCs angeschlossen werden. Sie sind klein und robust, aber ebenfalls in der Kapazität beschränkt.

Ausstattungsmerkmale

Schnittstelle: Die gängigsten Schnittstellen bei externen Speichern sind USB-C, Thunderbolt 3 und 4 sowie die LAN-Buchse, die beim Einsatz von Netzwerkspeicher (NAS) zum Zuge kommt.

Die gängigsten Schnittstellen bei externen Speichern sind USB-C, Thunderbolt 3 und 4 sowie die LAN-Buchse, die beim Einsatz von Netzwerkspeicher (NAS) zum Zuge kommt. Speicherkapazität: Das Speichervolumen sollte clever gewählt werden. Je grösser die Kapazität, desto mehr passt auf das Speichermedium, aber desto teurer ist es. Typische SSD-Kapazitäten liegen zwischen 500 GB und 2 TB. Bei HDDs sind es 2 bis 4 TB.

Das Speichervolumen sollte clever gewählt werden. Je grösser die Kapazität, desto mehr passt auf das Speichermedium, aber desto teurer ist es. Typische SSD-Kapazitäten liegen zwischen 500 GB und 2 TB. Bei HDDs sind es 2 bis 4 TB. Formfaktor und Robustheit: Externe Festplatten gibt es in verschiedenen Grössen und Formen – von kleinen und portablen Modellen bis zu grossen Desktop-Festplatten in typischen Formfaktoren von 2,5 bis 3,5 Zoll. Gerade für den mobilen Einsatz sind robuste Gehäuse mit Stossdämpfung wichtig.

Externe Festplatten gibt es in verschiedenen Grössen und Formen – von kleinen und portablen Modellen bis zu grossen Desktop-Festplatten in typischen Formfaktoren von 2,5 bis 3,5 Zoll. Gerade für den mobilen Einsatz sind robuste Gehäuse mit Stossdämpfung wichtig. Tempo: Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist entscheidend für die Übertragungsdauer grosser Dateien. SSDs sind deutlich schneller als klassische HDDs.

Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist entscheidend für die Übertragungsdauer grosser Dateien. SSDs sind deutlich schneller als klassische HDDs. Verschlüsselung: Eine Verschlüsselung schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff.

Darauf kommt es beim Kauf an

Verwendungszweck: Überlegen Sie, wofür Sie den externen Speicher hauptsächlich nutzen möchten (Daten-Backup, Datentransport, Medienbibliothek).

Überlegen Sie, wofür Sie den externen Speicher hauptsächlich nutzen möchten (Daten-Backup, Datentransport, Medienbibliothek). Grösse, Gewicht und Lautstärke: Wenn Sie den Speicher häufig mitnehmen möchten, sollte dieser kompakt und leicht (100 Gramm bis 250 Gramm schwer) sein. Und: HDDs sind in der Regel lauter als SSDs.

Wenn Sie den Speicher häufig mitnehmen möchten, sollte dieser kompakt und leicht (100 Gramm bis 250 Gramm schwer) sein. Und: HDDs sind in der Regel lauter als SSDs. Garantie: Eine lange Garantie von mindestens drei Jahren bietet zusätzliche Sicherheit.

Eine lange Garantie von mindestens drei Jahren bietet zusätzliche Sicherheit. Budget: Die Preise für externe Speicher variieren stark – je nach Speicherkapazität, Geschwindigkeit und zusätzlichen Features wie Robustheit oder Verschlüsselung. Kleine Modelle gibts zwischen 50 und 100 Franken, grosse kosten 300 Franken und noch mehr.

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