PC effizient aufrüsten

Reparieren und Aufrüsten liegen wieder im Trend. Nach Jahren von Unibody-Smartphones und versiegelten Laptops kommen zunehmend Geräte auf den Markt, die man auch öffnen und verändern kann. Desktop-PC-Besitzer kennen diese Vorteile bestens. Sogar die meisten Mac-Desktops kann man wenigstens teilweise aufrüsten. Beim guten alten Midi-Tower geht das ohnehin. Wo lohnt sich das Upgrade am meisten?

Was man bei jedem Upgrade nie vergessen darf, ist das Zusammenspiel aller Komponenten – einerseits wegen der Kompatibilität, ohne geht bekanntlich nichts, aber auch wegen allfälliger Flaschenhälse. Die beste Grafikkarte bringt nichts, wenn die Spieldateien von der alten Festplatte nicht schnell genug laden. Entsprechend führen Upgrades oftmals zu Folgekosten, etwa wenn die Stromversorgung für die neueren Komponenten nicht mehr reicht. Es ergibt also Sinn, stets das gesamte System im Blick zu behalten.

Nutzspeicher (SSD)

Upgrade-Nutzen: gross

Kosten: mittel

Die mit Abstand grössten Temposprünge hat in den vergangenen Jahren der Nutzspeicher gemacht. Weg von der klackernden Festplatte und hin zu ultraschnellen und erst noch komplett stillen SSDs. Auch die Preise sind mittlerweile auf einem gesunden Niveau angelangt, sodass sich ein SSD-Upgrade auch für Sparfüchse lohnt. Aber aufgepasst: SSD ist nicht gleich SSD, Bild 1. Das ist gleicher­massen etwas gefährlich, aber auch wichtig für bestehende SSD-Besitzer. Es gibt nämlich auch dort Upgrade-Potenzial.