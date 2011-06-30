Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
30. Jun 2011
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

PCtipp als E-Paper lesen - so gehts

Neu gibt es den PCtipp auch als E-Paper. Damit lesen Sie diesen bequem am PC-Bildschirm. Sind Sie Abonnent, erhalten Sie das E-Paper gratis zum Heft. Oder Sie bestellen nur das vergünstigte E-Paper-Abo. Wir zeigen, wie es geht.

Screen 1

© Quelle: PCtipp.ch

Der PCtipp geht mit der Zeit und reagiert auf die Bedürfnisse seiner Leserinnen und Leser. Ab sofort präsentieren wir Ihnen unser neues E-Paper-Abo. Damit erhalten Sie zu einem günstigen Preis alle unsere Heftausgaben in digitaler Form – bequem auf Ihren Computer.

Screen 1

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie bekommen aber nicht bloss ein gewöhnliches PDF-Dokument, sondern ein webbasiertes, intuitives Heft. Darin blättern Sie wie im «richtigen» Heft und profitieren von zahlreichen verlinkten Inhalten. So rufen Sie Links, Webcodes oder Downloads zum Artikel bequem per Mausklick auf, Screen 1.

Punkt A Zeigt alle Heftseiten als Miniaturbilder in einer Übersicht.
Punkt B E-Paper bildschirmfüllend anzeigen.
Punkt C Ermöglicht das Umschalten zwischen mehreren Ansichten: Magazine View = DoppelseitePresentation View = einzelne Seite
Paper View = fortlaufende Seiten
Punkt D E-Paper verschicken. Ist aus Urheberrechtsgründen inaktiv.
Punkt E Das gesamte Heft nach einem bestimmten Begriff durchsuchen.
Punkt F Seite oder Doppelseite ausdrucken.
Punkt G Klicken Sie an einer beliebigen Stelle ins Heft, um die Ansicht zu vergrössern. Der Zoom-Faktor kann danach stufenlos geregelt werden.
Punkt H Links und Webcodes im Text lassen sich anklicken – schon öffnet sich die entsprechende Webseite im Browser.
Punkt I In der Übersichtsleiste kann bequem durch die Seiten navigiert werden.
Punkt J Zum Blättern klicken Sie einfach auf den Vor- oder Zurückpfeil.

Auf der nächsten Seite: Mit oder ohne Heftabo

Mit oder ohne Heftabo

Mit oder ohne Heftabo

Sind Sie PCtipp-Abonnent und möchten gerne Zugriff auf das neue E-Paper? Kein Problem, als Heftabonnent profitieren Sie gratis vom E-Paper-Angebot. Wie Sie dieses online freischalten, zeigt Ihnen der Abschnitt «E-Paper freischalten».

Vielleicht wünschen Sie sich den PCtipp nur in elektronischer Form? Auch das bieten wir für einen vergünstigten Preis von nur 44 Franken statt 54 Franken pro Jahr an. Dennoch profitieren Sie als E-Paper-Abonnent von sämtlichen Abovorteilen wie 10 Prozent Rabatt in unserem Downloadshop und der Sonderausgabe Digital Living.

Auf der nächsten Seite: Gratis testen

Gratis testen

Jetzt gratis testen

Screen 2: Das neue PCtipp-E-Paper finden Sie ganz links auf PCtipp.ch in der Rubrik E-Paper

 © Quelle: PCtipp.ch

Immer noch nicht überzeugt? Dann probieren Sie doch das neue PCtipp-E-Paper aus und machen Sie sich ein Bild: Die PCtipp-Ausgabe 6/2011 ist für alle frei zugänglich. Screen 2.

Im Menü E-Paper finden Sie auch alle weiteren E-Paper-Ausgaben. Wenn Sie jetzt ein PCtipp-Abo oder ein E-Paper-Abo abschliessen, bekommen Sie übrigens zusätzlich alle PCtipp-Ausgaben ab Heft 1/2011 als E-Paper – ohne Zusatzkosten.

Auf der nächsten Seite: Die Bedienung

Die Bedienung

Die Bedienung ist einfach

Screen 1

 © Quelle: PCtipp.ch

Alle wichtigen Navigationselemente sind in Screen 1 beschrieben. Nützlich ist der Punkt C. Hier können Sie zwischen mehreren Ansichten wählen – sehr angenehm ist zum Beispiel die Paper View.

Screen 3: Im Zoom-Modus haben Sie Zugriff auf zusätzliche Bedienelemente

 © Quelle: PCtipp.ch

Möchten Sie Text vergrössern, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im E-Paper. Nun verändert sich die obere Navigationsleiste, Screen 3. Mit der Maus können Sie jetzt den Lesebereich verschieben. Mit dem Schieberegler Punkt A zoomen Sie. Unter Punkt B wechseln Sie zwischen Read (Lesebereich verschiebt sich per Mausbewegung) und Drag (Lesebereich muss mit Klick verschoben werden). Option C ist aus Urheberrechtsgründen inaktiv, die Option D schliesst die vergrösserte Ansicht wieder.

Auf der nächsten Seite: Das E-Paper als Abonnent freischalten

Das E-Paper als Abonnent freischalten

E-Paper freischalten - so gehts

Zuerst müssen Sie sich auf «Mein PCtipp» registrieren. Das ist ganz einfach und in wenigen Schritten erledigt. Eine anschauliche Videoanleitung bekommen Sie hier.

Screen 4, Schritt 1: Loggen Sie sich bei «Mein PCtipp» ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie das PCtipp-Abo übers Web bestellen, sind Sie sogar automatisch registriert. Nun loggen Sie sich bei «Mein PCtipp» auf www.pctipp.ch ein, Screen 4. Tippen Sie dazu Ihre Mailadresse und Ihr individuelles Kennwort, die Sie beide bei uns registriert haben, in die dafür vorgesehenen Felder. Betätigen Sie anschliessend die Schaltfläche Login.

Screen 6, Schritt 3: Geben Sie Abonummer, Nachname und Postleitzahl ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie jetzt auf Mein Profil anpassen (befindet sich unter «Sie sind eingeloggt»). Auf der nachfolgenden Seite sehen Sie unter dem Punkt «Abo-Service», dass Ihre Abo-Services noch deaktiviert sind, Screen 5. Wählen Sie Abo A, um Ihren Zugang zum PCtipp-E-Paper zu erhalten.

Screen 6, Schritt 3: Geben Sie Abonummer, Nachname und Postleitzahl ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Geben Sie im folgenden Menü Ihre Abonummer, Ihren Nachnamen bzw. Ihren Firmennamen und Ihre PLZ (Postleitzahl) ein, Screen 6. Ihre Abonummer finden Sie auf Ihrer Rechnung («Kundennummer») respektive auf dem Umschlag jedes versendeten Hefts über Ihrem Namen. Gern gibt Ihnen unser Abodienst auch unter der Telefonnummer 071 314 04 48 Ihre Abonummer bekannt. Haben Sie alle Felder korrekt ausgefüllt und auf Aboservices aktivieren geklickt, ist Ihr Abo registriert. Sie erkennen dies an der grünen Schrift. Ab sofort lesen Sie das PCtipp-E-Paper unter www.pctipp.ch/epaper.

1-Jahres-Vertrag 44 Franken
2-Jahres-Vertrag 79 Franken
Probeabo (für 6 Monate) 25 Franken

1-Jahres-Abo 54 Franken (statt Fr. 70.60 am Kiosk) Sie sparen 23 %
2-Jahres-Abo 95 Franken (statt Fr. 141.20 am Kiosk) Sie sparen 32 %

Bestellen können Sie die Abos über unsere Website oder unter 071 314 04 48.

Kommentare

Internet Bildbearbeitung Flyer-Check PC PDF Zubehör Internet & Sicherheit Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare