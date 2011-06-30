PCtipp als E-Paper lesen - so gehts

Auf der nächsten Seite: Mit oder ohne Heftabo

Mit oder ohne Heftabo

Mit oder ohne Heftabo

Sind Sie PCtipp-Abonnent und möchten gerne Zugriff auf das neue E-Paper? Kein Problem, als Heftabonnent profitieren Sie gratis vom E-Paper-Angebot. Wie Sie dieses online freischalten, zeigt Ihnen der Abschnitt «E-Paper freischalten».

Vielleicht wünschen Sie sich den PCtipp nur in elektronischer Form? Auch das bieten wir für einen vergünstigten Preis von nur 44 Franken statt 54 Franken pro Jahr an. Dennoch profitieren Sie als E-Paper-Abonnent von sämtlichen Abovorteilen wie 10 Prozent Rabatt in unserem Downloadshop und der Sonderausgabe Digital Living.

Auf der nächsten Seite: Gratis testen

Gratis testen

Jetzt gratis testen