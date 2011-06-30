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PCtipp als E-Paper lesen - so gehts
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Sie bekommen aber nicht bloss ein gewöhnliches PDF-Dokument, sondern ein webbasiertes, intuitives Heft. Darin blättern Sie wie im «richtigen» Heft und profitieren von zahlreichen verlinkten Inhalten. So rufen Sie Links, Webcodes oder Downloads zum Artikel bequem per Mausklick auf, Screen 1.
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Vielleicht wünschen Sie sich den PCtipp nur in elektronischer Form? Auch das bieten wir für einen vergünstigten Preis von nur 44 Franken statt 54 Franken pro Jahr an. Dennoch profitieren Sie als E-Paper-Abonnent von sämtlichen Abovorteilen wie 10 Prozent Rabatt in unserem Downloadshop und der Sonderausgabe Digital Living.
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Immer noch nicht überzeugt? Dann probieren Sie doch das neue PCtipp-E-Paper aus und machen Sie sich ein Bild: Die PCtipp-Ausgabe 6/2011 ist für alle frei zugänglich. Screen 2.
Im Menü E-Paper finden Sie auch alle weiteren E-Paper-Ausgaben. Wenn Sie jetzt ein PCtipp-Abo oder ein E-Paper-Abo abschliessen, bekommen Sie übrigens zusätzlich alle PCtipp-Ausgaben ab Heft 1/2011 als E-Paper – ohne Zusatzkosten.
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Die BedienungDie Bedienung ist einfach
Alle wichtigen Navigationselemente sind in Screen 1 beschrieben. Nützlich ist der Punkt C. Hier können Sie zwischen mehreren Ansichten wählen – sehr angenehm ist zum Beispiel die Paper View.
Möchten Sie Text vergrössern, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im E-Paper. Nun verändert sich die obere Navigationsleiste, Screen 3. Mit der Maus können Sie jetzt den Lesebereich verschieben. Mit dem Schieberegler Punkt A zoomen Sie. Unter Punkt B wechseln Sie zwischen Read (Lesebereich verschiebt sich per Mausbewegung) und Drag (Lesebereich muss mit Klick verschoben werden). Option C ist aus Urheberrechtsgründen inaktiv, die Option D schliesst die vergrösserte Ansicht wieder.
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Klicken Sie jetzt auf Mein Profil anpassen (befindet sich unter «Sie sind eingeloggt»). Auf der nachfolgenden Seite sehen Sie unter dem Punkt «Abo-Service», dass Ihre Abo-Services noch deaktiviert sind, Screen 5. Wählen Sie Abo A, um Ihren Zugang zum PCtipp-E-Paper zu erhalten.
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