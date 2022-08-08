Den PCtipp als PDF oder via App lesen

Vielleicht gehören Sie – wie ich auch – zu jenen Menschen, die ein Heft am liebsten auf Papier lesen. Sobald es aber daran geht, etwas daraus am PC auszuprobieren, ist mir ein PDF auf dem Bildschirm lieber. Erstens sind die in den Artikeln erwähnten Webseiten im PDF verlinkt und lassen sich per Anklicken öffnen. Zweitens kommen in unseren Artikeln auch Befehlszeilen und manchmal sogar ein paar Zeilen Makrocode vor. Diese im PDF zu markieren und zu kopieren, ist einfacher, als sie ab dem Papierheft abzutippen – und meist weniger fehleranfällig. Drittens hätte ein gedrucktes Heft auf meinem Schreibtisch neben Maus, Tastatur, Riesenbildschirm und Zweit-Notebook kaum Platz.

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Bestimmt kommt Ihnen folgende Situation bekannt vor: Sie sitzen in der Bahn und treffen beim Lesen des PCtipp auf ein paar Tipps, die Sie zu Hause an Ihrem PC ausprobieren wollen. Möchten Sie keine Eselsohren in den PCtipp machen, haben Sie zwei Möglich­keiten: Entweder setzen Sie sich in der PCtipp-E-Paper-App ein Lesezeichen. Oder Sie senden sich aus der PCtipp-Webseite im Smartphone-Browser eine Nachricht mit dem Link zum Artikel. Beides zeigen wir Ihnen ab Teil 3.

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